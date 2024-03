– A költségvetés módosítása is csak szerződésmódosítás keretében lehetséges, amely nyilvánosan elérhető adat. Ezt utoljára 2023. decemberében módosították, azonban az eredeti szerződés még a szerződési nyilvántartásokban sem elérhető. A Lenkey-ház megnyitója és tárgyalás napján a közösségi médiában egy bizonyos személy – akit korábban harmadfokon garázdaságért elítélt, illetve 1 év időtartam próbára bocsátotta a Debreceni Ítélőtábla – nyilvánosságra hozta a költségvetést. Bár több kérdést is felmerült, de nem derült ki pontosan, hogyan is jutott hozzá az adatokhoz. Feltételezhető, hogy az önkormányzat, illetve a városvezetés is rendelkezik ezen dokumentumokkal – annak ellenére, hogy korábban ők is megtagadták az adatok kiadását arra hivatkozva, hogy konzorciumvezető a Dobó István Vármúzeum – ismertette az általa ismert körülményeket Domán Dániel, majd rátért arra, hogy a Lenkey-ház átadójának estéjén, nagyjából egyidőben a közösségi médiában megjelent, fent említett bejegyzéssel, Minczér Gábor alpolgármester ugyanezen költségvetési dokumentumokat e-mailen keresztül megküldte valamennyi képviselőnek, továbbá az Egri Fertálymesteri Testületnek (amelynek ő is tagja).