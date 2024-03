Virágvasárnap, ami az idén tegnapra esett, ifjonc koromban életem egyik leghosszabb hetének kezdetét jelentette. A várakozásét, amolyan advent negyedik vasárnapja módra, ami előrevetíti keresztény hitem gyermekivé konvertált kézzelfoghatóságát.

Ezt szimbolizálta Jézus jeruzsálemi bevonulása, a nagyböjt és a barkaszentelés is: az ajándékozást, amit ezúttal azonban nem a karácsonyfa, hanem a zsebembe pengetett, kölniszagú fillérek testesítettek meg. Vagyis az ünnep, legyen az Jézus születése vagy a kereszthalál utáni feltámadása, nagyon is materiálissá tette a kamaszkort megelőző katolikus valóságomat. De nemcsak az enyémet, hanem kortársaimét, s gyanítom, a megelőző generációkét is. Mindkét jeles dátumból kivette a hit esszenciáját, viszont leülepedve hagyta a lehetőséget, ami az idő araszolásával (értsd: a szenteste és húsvéthétfő eljövetele) lassacskán el is érkezett.

Csakhogy míg a karácsony nemi, életkori, társadalmi vagy bármilyen hovatartozástól függetlenül egyetemes örömmel töltötte el mind az adakozót, mind pedig a kedvezményezettet, s a szeretet kinyilvánításának a korlátait legfeljebb a pénztárca vastagsága jelentette, addig a húsvéthétfő látványosan polarizálta a népszokásjog által diktált elvárásokat. Az egyik fél kezébe vízzel teli vödröt adott, a másik fél nyakába pedig belezúdította annak tartalmát.

Mi, fiúk, alighanem jobban jártunk, hiszen lányismerőseinket végiglátogatva, nemcsak piros tojással, hanem papír-, rosszabb esetben fémforintokkal is gyarapodhattunk, amikből aztán vehettünk magunknak lemezárugyári géppisztolyt, a lányoknak pedig legfeljebb az illúzió maradt, hogy a kis gavallérok között talán megbújt a számukra szimpatikus legényke is, akiről a következő napokban naplójuk titkokat őrző szamárfülei mögött ábrándozhattak.

Ilyen körülmények közepette persze hiába próbálta a sekrestyében megtartott hittanórákon az esperes úr belénk plántálni a lényeget. A katekizmus, bármennyire igyekeztünk is magunkévá tenni téziseit, nem írta felül a karácsonyi ajándékok megelőlegezett örömét, a húsvéti locsolkodás egyenlegét; legfeljebb agyunk tartalék fertályában raktározódott el a mondanivaló. Hiába éreztük, hogy a világ megérett a változásokra – megmondta az esperes úr is –, ettől még nehezen teltek a várakozás órái. A dolgok megértésében az istentelen rendszer sem segített.

Mi annak idején a szenteste délelőttjén, de még nagypénteken, sőt, nagyszombaton is az imperializmus elleni ádáz küzdelemre készültünk. Ez a harc lesz a végső – próbálták elhitetni velünk, ám kit érdekelt, hiszen pár óra múltán beteljesedett az igazi ünnep. Pár évtized se kellett, és profitéhségével éppen a kapitalizmus erősített a várakozásra. Igaz, mintha a szentestének nagyobb esély jutna, már ami az ajándékokat illeti. És ez így van jól, persze, csak akkor, ha húsvétra viszont megmarad bennünk az alleluja. Optimista vagyok, vénségemre is örök optimista.

