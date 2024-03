Hirtelen lett február közepén tavaszias az időjárás. A Nemzeti népegészségügyi központ adatai szerint pedig már jónéhány fafajta pollenkoncentrációja magas Heves vármegyében is. Egerben például a mérőállomás szerint a 7. héten az erősen allergén éger koncentrációja volt nagyon magas. A 8. héten viszont a ciprusfélék és tiszafaféléké. Ez a hirtelen meleg, így valóságos rémálom lehet a pollenallergiásoknak.

6+1 jótanács pollenallergiásoknak a korai tavaszra (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

– A szokatlanul enyhe időjárás hatására korábban kezdődött idén a pollenszezon. Szűkebb hazánkban a mogyoró és az éger után most a ciprus- és tiszafafélék virágzása nehezítheti az allergiások életét. A pollenterhelés várhatóan az elkövetkezendő napokban is magas szinten lesz – közölte a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya portálunkkal.

Berobbant a tavasz, de ez nem túl jó a pollenallergiásoknak

Forrás: cloud.antsz.hu

Tájékoztatásuk szerint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által működtetett Aerobiológiai Hálózat országszerte 20 állomáson számos allergén, 38 növény és 3 gomba légköri jelenlétét méri. A pollencsapdák Európában egységesen alkalmazott műszerek, amelyek – mivel a pollenek gyakran a légmozgással érkeznek – folyamatosan szélirányba fordulva mérnek. A mintavételi eljárás során egy 2 centiméter széles szalag felületére tapadnak a vizsgálni kívánt részecskék, az ebből kiértékelt mérések 24 órás időtartamot fednek le. A monitorozás Egerben február 1-én kezdődött, a rendszeresen frissített adatok az NNGYK oldalán elérhetők.

A pollenek koncentrációjának alakulása a hónapok során Forrás:népegészségügyi főosztály

– Jelenleg országosan magas tartományban van és az egri pollencsapda adatai szerint nálunk a nagyon magas szintet is eléri a ciprus-és tiszafafélék (például tuják, borókák, Leyland ciprus) pollenkoncentrációja. Az éger, a kőris és a nyár pollenje országosan a közepes-magas, a mogyoróé és a szilé az alacsony-közepes tartományban alakulhat, bár a mogyoróé fokozatosan csökken. A juhar és a fűz virágporának koncentrációja jellemzően alacsony tartományban van jelen az egri adatok szerint is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony, nem okoznak még tüneteket. Az érintettek a tavaszi fák pollenjei miatt számíthatnak az allergiás tünetek fokozódására, ezért szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól! – emelték ki.

A pollenallergiáról hasznos információk olvashatók a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ oldalán, de néhány tanácsot is megosztottak a pollenallergiásokkal:

Forduljon szakorvoshoz! Időben kezdje el szedni a javasolt gyógyszert!

Figyelje a pollennaptárt!

Magasabb pollenterhelés esetén kevesebb időt töltsön a szabadban és inkább reggel, vagy este!

Érdemes éjszaka kiszellőztetni a lakást.

Cserélje rendszeresen az autó pollenszűrőjét!

Mosson gyakrabban arcot, hajat!

A pollenallergiásoknak nem árt odafigyelni az étkezésre is

Korábban arról is írtunk, hogy akár egyes zöldségek is fokozhatják a pollenallergiát. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász elmondta, a parlagfű érzékenység olykor nem csak felső légúti tüneteket okozhat. Elsőre erre nem is gondolnánk, de ha valaki olyan gyümölcsöt fogyaszt, ami ezen növény pollenjével érintkezett, előfordulhat, hogy gyomor- és bélrendszeri panaszai is lehetnek.

– Egyre több a pollenérzékeny, ez pedig egyértelműen a por, légszennyezés és a vegyszeres terhelés számlájára írható, hiszen a levegő és az élelmiszerek is szennyezettebbek mint mondjuk 50 éve. A folyamatos immunterhelés gyengíti a szervezetet, nyomelem- és vitaminhiánnyal küzd sok ember. Az immunrendszer ettől pedig félrekapcsol, autoimmun és allergiás megbetegedések alakulnak ki. Fontos tehát, hogy tehermentesítsük a szervezetet, szedjünk bélflóra javítót, kerüljük az allergéneket, hagyjuk ki például a tejtermékeket, igyunk sok folyadékot. Diétákkal gyógyszerek nélkül is támogathatjuk a szervezetünket. Egyébként a fülcsúcs legtetején található egy akkupunktúrás pont melynek napi 2 perces masszírozásával is jelentős javulást érhetünk el – mondta dr. Mangó Gabriella.