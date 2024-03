Tavaszi frissesség 1 órája

A poroszlói tanya éledezik és kiderült a kis gida neve is

A tavaszi ébredéssel újraéled a természet is, amiről részletesen számol be Apostol Nikolett is, a poroszlói tanya gazdája. A változások folyamata mellett elárulta azt is, hogy milyen nevet kapott a poroszlói tanya kis gidája.

Hornyák Réka Hornyák Réka

Apostol Nikolett, a poroszlói tanya, az Élet kint a Pusztán gazdája bejelentkezett a Facebookon a tavaszi újraéledés részleteivel és a kis gida név leleplezésével. Mint írja, a tavasz mindig is csodálatos időszak, amikor a természet újjászületik, és mi is részesei lehetünk ennek a megújulásnak. Figyelni az állatokat és a körülöttünk lévő kis csodákat mindig emlékeztet minket arra, hogy a világ tele van csodákkal és meglepetésekkel, csak meg kell állnunk egy pillanatra, hogy észrevegyük azokat. A poroszlói tanya kis gidájának a nevét is elárulták

Forrás: Élet kint a Pusztán - Városból tanyára költözni, ahogy Én látom/Facebook Mint írják, a poroszlói tanyán zajló feladatokban gyakran segít egy kis segítő, legyen szó egy kolbászos rúd megtartásáról vagy egy játékos pillanatról. Szinte az ott élő állatok is érzik a változást, például a lovak már ledobják téli szőrüket, mintha éreznék a közeledő tavasz frissességét és energiáját.

Sikeresen zárult a névválasztási időszak is a poroszlói tanyán. Az idei évben, a két cseperedő gida neve Bodza és Barka lett. A következő időszakban a poroszlói tanya gazdája több kép formájában is megosztja majd a követőikkel, hogy milyen gyorsan nőnek és fejlődnek ezek a kedves kis teremtmények. De Apostol Nikolett és kisfia, Hunor kedvenc időtöltése a galambok és a pipik megfigyelése. Mint Apostol Nikolett írja, Hunor szinte hipnotizálva figyeli, ahogyan a madarak jönnek-mennek, mintha ő is része lenne ennek a természeti táncnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!