Gyöngyöstarjánban kilenc hónap telt el a tavalyi, példátlan méretű, két ember életét is követelő villámárvíz óta. 2023. június 8-án a hegyekből alázúduló víztömeg alig negyedóra alatt addig elképzelhetetlen mértékű pusztítást vitt végbe a településen. Több utca burkolata és vízelvezető árkok károsodtak, patakhidak mentek tönkre, összesen 77 ingatlant érintett az árvíz, egy ház lakhatatlanná vált. Több károsultnak egy élet munkája volt a megsemmisült javakban. Már akkor világos volt, hogy a patakmeder és a záportározó is teljes újjáépítést igényel. Augusztusra az is nyilvánvalóvá vált a teljes kárfelmérés után, hogy önerőből nem építhető újjá Gyöngyöstarján.

A villámárvíz óta a Tarján-patak hídjai már készen vannak, de minden más a jövő feladata

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Ezen a héten újra ellátogattunk a Tarján-patak partjára, ahol Kiss Viktor polgármester számolt be a helyreállítás jelen állapotáról. Mint mondta, a falu másik folyóvizének, a Meggyes-pataknak a medrét már sikerült rendbe tenni, mert az nem kapott akkora víztömeget, és nem volt annyira pusztító az ár. A Tarján-patak medre viszont még most is lesújtó látványt nyújt. Pedig, a Dobó, illetve a Széchenyi úti hídjait már helyreállították, és a Hősök úti gyaloghíd is fel lett újítva. A két előbbi híd friss aszfaltburkolatot kapott, a Széchenyi úti híd pedig új korlátokat is – azokat letépte tavaly az ár, és messzire sodorta. Úthibák javítása, a híd sóvédelme most fejeződik be tavasszal. A kijavított külterületi út egy részét egy újabb csapadék elvitte azóta, megint dolgozni kell rajta. Egy elmozdult gyaloghidat szakirányítás mellett vissza lehetett húzni a helyére, sorolta a polgármester. Hozzátette, ennyire futotta vis maior támogatás 50 millió forintos előlegéből. Kaptak emellett 24 millió forintot a műfüves pálya helyreállítására. Vannak támogatást felajánló cégek is, például a műfüves pálya rendbehozására a Hyginett Kft. mintegy 3,5 milliót adott. Az önkormányzatnak biztosítása van, nagyon minimális összeget a biztosító is fizetett, sorolta Kiss Viktor. Szükséges önerő biztosítása tekintetében 38 millió forint az önkormányzat költsége.