Olvasónk szerint a Bástya utca felújításával párhuzamosan, a kialakult dugók elkerüléséhez Egerben fel kellett volna újítani a Reptéri utat is, mert az mostanra túl kátyús. Ez egy külterületi gazdasági út, melyet részben autósok használnak a dugók elkerülésére, s leginkább munkagépek járnak rajta. Erről érdeklődtünk az önkormányzatnál, illetve arról is, hogy a vízmű milyen munkát végzett a Bástya utcában. Minczér Gábor alpolgármester elmondta, a Heves Megyei Vízmű Zrt. jelezte az egyeztetések során, ha már felújítják a vár feletti utat, akkor a vízvezetékeket is cserélik.

– Az egész szakaszon cserélték a régi csöveket, ahol eddig még nem történt meg. Nyomócsövek, rácsatlakozások kiváltása zajlott, de már befejezték a munkát. Mindez 3 nappal módosítja a befejezését az útfelújításnak. Most már ez utóbbi zajlik – válaszolta portálunknak az alpolgármester. A Reptéri útról azt mondta, most kezdődik a felújítása.

Út a reptérnél

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Valóban kerülnek arrafelé, de nem járhatatlan az út. A Kertész út felújításának idején újítottuk meg teljesen az utat. Ez évtizedekig egy teljesen rossz állapotú földút volt, alap nélkül, így két év alatt ismét egyenetlen lett. A felmart aszfalttal egyenlítjük ki az utat, várhatóan 2 hét alatt teljesen készen lesz – mondta Minczér Gábor.