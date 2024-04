Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem társszervezésében Egerben rendezik a HUNGARNET Egyesület Networkshop konferenciáját. A háromnapos esemény részeként a számítógép-hálózatokról és alkalmazásaikról, valamint a magyarországi IT ipar legújabb eredményeiről is beszámolnak a szakemberek.

A Líceum dísztermében tartott szerdai megnyitón a HUNGARNET Egyesület elnöke, Dr. habil. Tick József háláját fejezte ki a felsőoktatási intézmény vezetőségének a helyszínért. Az egyetem honlapjának tudósítása szerint kifejtette, nem csak a csatákban, hanem a hétköznapokban is születhetnek hősök. Ilyenek például az informatika területén tevékenykedő szakemberek is, akiknek kemény harcokat kell vívniuk a digitális fejlődések közepette. Hozzátette, az idei esemény mottója: Az oktatás, a kutatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja felsőfokon.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszédében úgy fogalmazott, emberi elmével nehéz követni a világ nagymértékű fejlődését, sok embernél ez akár szorongást is kiválthat. Ezért van szükség biztos pontokra az életükben, családra és támogató közösségre. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, a világjárvány idején a digitális technológia a lehetőségből szükséggé vált, amelynek nem csak előnye, hanem hátránya is megmutatkozott. Kiemelte, a felsőoktatási intézményeknek is fontos szerepük van a digitalizáció területén, ezért is zajlanak kutatások és különböző fejlesztések az egyetemen ebben a témában.

Az egyetem tudósítása szerint dr. Gál András Levente, a Networkshop mentora videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket, majd Ritter Dávid prezentációjával elkezdődött a három napon át zajló, több mint 100 előadásból álló szakmai program. Az EdTech Koalíció elnöke 15 éve vesz részt a Networkshopon, ezúttal azt vette górcső alá, hogy hol tart ma a digitális technológia. Ezt követően Ács György a Cisco biztonsági tanácsadója beszélt a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeiről. A délelőtti plenáris előadásokat a Hunarnet-díjak átadója zárta. A 2024-es elismeréseket Czeizel Tamás, Dr. Vonderviszt Lajos és Dr. Fehér Gyula vehette át Dr. habil. Tick Józseftől.

A rendezvény három napja alatt összesen 6 tematikus szekcióban 112 előadást, 6 plenáris előadást, 1 kerekasztal-beszélgetést, 3 miniworkshopot, valamint 1 tutoriált hallgathatnak meg a résztvevők. Szó lesz egyebek között a biztonságról, a mesterséges intelligenciáról (akár teológiai vonatkozásait tekintve is), a közgyűjteményekről és a könyvtárinformatikáról, a tanulási hatékonyságot növeli megoldásokról, akadálymentes oktatásról, az adatbányászatról és az audiovizuális tartalmakról. A konferencia élő videóközvetítésen is követhető a Hungarnet weboldalán.