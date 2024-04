Kedves Herédi Lakosok! Településünk életét nagyban befolyásoló dologról szeretném a véleményüket kérni! A 2010-ben tervezett – nem megvalósult – gombaüzem területére, a Sport utcába, egy spanyol alumínium ablakgyártó cég szeretne letelepedni. Irodaépületet, bemutatótermet és üzemet/gyárat kívánnak építeni – így kezdte bejegyzését az elmúlt hétvégén Ilkó-Tóth András polgármester a Facebookon. Ezt követően felsorolta, hogy szerinte milyen indokok szólnak a fejlesztés mellett, illetve ellene.

A herédiek nem lelkesednek az alumíniummal dolgozó ablakgyárért

– Természetesen egy ilyen üzem létesítésének vannak előnyei és hátrányai is – írta. – Az előnyök közé tartozik, hogy bevételünk származna belőle, amelyet településünkre tudnánk fordítani: közvilágítás bővítésre, járdákra, közösségi terekre, civil szervezetekre stb. Munkahelyet teremtene, mintegy tíz főt tudna foglalkoztatni, így a munkát keresők – amennyiben szakmailag megfelelnek – helyben tudnának dolgozni. A cégek cégeket vonzanak. Lehetséges, hogy idővel több vállalkozás is letelepedne a térségben – sorolta.

A községvezető a hátrányok között említette, hogy a gépjárműforgalom jelentősen változhat, így a zajszennyezés és a környezeti terhelés növekedhet, továbbá, hogy gépjárművek számának gyarapodásával egyenes arányban növekszik a közúti balesetveszély is. A „vidéki” településkép megszűnhet – írta. Megjegyezte azt is, hogy amennyiben a helyi munkaerő nem megfelelő a cég számára, esetlegesen külföldi munkavállalókat is alkalmazhatnának településükön.

– Kérem, hogy az előnyöket és a hátrányokat átgondolva válaszoljanak a kérdésre: támogatják-e, hogy településünkön egy spanyol ablakgyártó cég a Sport utcában gyártási tevékenységbe kezdjen? – tette fel a kérdést a polgármester, megjelölve, hogy április 18-áig hol lehet kitölteni és leadni a kérdőíveket.

Ilkó-Tóth András bejegyzése alatt rövid időn belül számos helybeli fejtette ki véleményét teljes névvel, mi csak a keresztneveket említjük. Többségük aggályait fejezte ki a beruházás iránt.

A Kinga nevű felhasználó az alábbiakat írta: Bár csak egy éve lakunk itt, de anyósomék már legalább 8 éve. Köszönjük, hogy kikéred a lakók véleményét!. Bár igen kecsegtető, hogy több munkalehetőség lenne a faluban, de csak ez az egy pozitívum van mellette. A biztonság mindennél fontosabb. Én ezt a községet egy nagyon rendezett, gyönyörű és biztonságos helynek ismertem meg. Az emberek összetartóak és figyelnek egymásra, a gyerekeink és az idősek egyaránt biztonságos helyen élhetnek. Ezt nem venném el se tőlük, se tőlünk. Az ipari parkok jó választások lennének, itt viszont felbolygatná mindenki életét, nem biztos, hogy pozitív irányba. Szóval az én válaszom „nem”.

Zoltán szerint a Sport utca jelen állapotában nem alkalmas tartós teherautó- vagy kamion forgalomra, illetve itt található a focipálya is, emiatt eleve sok gyerek fordul meg a környéken. Úgy gondolja, a létesítményt építsék meg az ipari parkban. Legalább meglenne az első beköltöző és nem falu belső területét terhelnék plusz forgalommal.

János is úgy gondolja, hogy az első és legfontosabb dolog a döntés meghozatalában a saját, valamint gyermekeink jövője, és biztonsága. A jövő szempontjából az ipari beruházás szempontjából a plusz bevételi forrást és némi munkalehetőséget tekintve jó döntés lehet, de a biztonság mindezeknél is fontosabb, ezért nem támogatja a beruházást.

Egy másik hozzászóló – Olivr néven, ami feltehetően Olivért jelent – úgy fogalmazott, a tíz ember foglalkoztatásának lehetősége és egy kis profit nem áll egyenes arányban azzal, hogy a beruházás plusz forgalmat generál, ráadásul akár környezetszennyezést és zajt is okozhat. Azért vannak a városokban az ipari parkok létrehozva, hogy ezek a cégek ott helyezkedjenek el – tette hozzá.

– Szerintem maradjon úgy ahogy van a falunk! Itt lakok gyerekorom óta, és jól érzem magam, nem hiányzik semmiféle gyár! Na meg az, hogy más származásúak is itt dolgozhatnának? Na nem! – írta egy másik Zoltán.

Judit, aki az utcában lakik, ugyancsak elutasítja az elképzelést. „Ez a téma engem 10 éve is elég mélyen érintett, mert közvetlen az én házam mellett épült volna az a gyár... Amiért ezt a községet és házat választottam, az a nyugalom, a csend, a biztonság, a szép kilátás a hegyekre, tiszta levegő... Ha ez a gyár ide fog épülni mellénk, mindez megszűnik létezni, a szmog, a zaj és az esetleges egyéb dolgok miatt, amit egy gyár hoz magával egy jót nem lehetne szellőztetni a házban. Ebből kifolyólag én családostul keresnék egy számunkra megfelelő, csendes, nyugodt, tiszta, szép községet, ahol élhetjük tovább az életünk, mert ilyen környezetben én egész biztos nem fogom leélni az életem hátra lévő részét. Heréd elindult egy olyan úton, ahol a fák, a virágok, a szép és egyre zöldebb környezet került előtérbe. Miért kellene belerondítani egy vagy több gyárral? A pénz nem minden. Hiába a pénz, ha közben élhetetlenné tesszük ezzel több ember, több család itteni életét. Egyértelmű NEM!!! Én nem a gyárakat szeretném nézni a jövőben, hanem a hegyeket, ahogy eddig. Forgalom így is van éppen elég, nem kell még több” – fogalmazta meg gondolatait.