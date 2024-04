Dobrev Klára a DK Európa Parlamenti választásokon a listavezetője és Karácsony Gergely főpolgármester közös videójával kezdődött a DK egri kampányrendezvénye hétfőn a Korona Hotelben, melyen Dobrev is beszédet mondott.

Dobrev Klára beszédet mond a DK egri kampányrendezvényén

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Pál György, ellenzéki egri polgármesterjelölt szólalt fel elsőként, elmondta, szerinte itt Egerben az ellenzéki pártok együttműködnek és együtt gyűjtik az aláírásokat is, „nem rejtőzködnek el” álcivil egyesületek mögé, majd hozzátette, eközben már van 5 fideszes jelölt, az egyikük pedig Mirkóczki Ádám, a jelenlegi polgármester.

– Sorban nyerték a pályázatokat a NER cégek, a polgármester Mészáros Lőrinc bankjának adta a város számlavezetését. Mészáros bizalmi emberével alapított közös céget a testvére – fogalmazott majd azt mondta, ő átláthatóságot ígér. Kifejtette, hogy az elmúlt években szerinte egyre több lett a betörés, ők pedig rendet akarnak tenni Egerben, rendészetet akarnak, valamint az utak, járdák jó állapotáért is tennének s nem fogják megengedni, hogy visszafizesse bárki is a Fidesz-kormánynak a városi milliárdokat. Hozzátette, a tömegközlekedéssel sem elégedettek, mert az használhatatlan és sok a járatkimaradás.

– Rendet kell tennünk a fejekben, hogy megértsék, a parlamentben tanult jobbikos, fideszes kocsmai stílusból mi itt nem kérünk Egerben – fogalmazott. Azt mondta, az önkormányzatok és a települések ki vannak véreztetve, s ezért is ugyanolyan fontos az EP választás mint az önkormányzati, küzdeni kell az uniós pénzekért és a közvetlen települési forrásokért.