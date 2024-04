Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte, az év elején látott 20 százalék körüli az éves szintű keresletnövekedés valamennyire mérséklődött, de még mindig jelentősnek mondható. Az érdeklődések felfutása pedig a tavaszi hónapokban az adásvételek számában is megjelenhet.

Márciusban az ingatlan.com adatai alapján már a csok pluszos vevők is jóval aktívabbak voltak mint január-februárban, így ez az új támogatási forma is hozzájárulhat a lakáspiaci forgalom élénküléséhez. Szerinte a most piacra lépő vevők azt az előnyös helyzetet tudják kihasználni, hogy tavaly márciushoz képest is szélesebb kínálatból válogathatnak, miközben a lakáshitelek kamatai jelentősen alacsonyabbak.