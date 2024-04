– Több mint 90 rezidens és szakorvosjelölt van jelenleg az egri kórházban, ami azért is nagyon örömteli, mert 5-6 éve még 40-50-en voltak, azaz folyamatosan nő a kollégák száma – osztotta meg kérdésünkre dr. Maszárovics Zoltán, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet orvosigazgatója. Maszárovics doktor kifejtette: nem a véletlen hozta így, hogy a vármegyei kórház ilyen népszerűvé vált a fiatal orvosok, szakorvosjelöltek körében.

Fiatal orvosokból nincs hiány az egri kórházban. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgatóval beszélgettünk.

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Mondhatnánk azt is, hogy az egri kórház 255 éve oktatókórház, és nem állítanánk valótlanságot, hiszen több mint 250 esztendeje, 1769-ben alapította Eszterházy Károly püspök és Markhot Ferenc városi és megyei főorvos az első hazai felsőfokú orvosképző intézményt, a Schola Medicinalis Agriensist. Az orvosok képzését mindig is fontosnak tekintette az intézmény – idézte fel az orvosigazgató.

S, hogy napjainkban minek köszönhető, hogy egyre több rezidens választja az egri kórházat? Dr. Maszárovics Zoltán szerint elsősorban annak, hogy a Markhot majdnem minden osztálya akkreditált képzőhely, s ráadásul jó hangulatú orvoscsapatokat találni az egri intézményben. Pár éven belül újították fel a nővérszállóként ismert épületet, amely a fiatal orvosoknak, medikusoknak is segíti olykor megoldalni a lakhatást átmenetileg, s önkormányzati bérlakással is igyekeznek segíteni a hozzájuk érkezőket. Eger pedig összességében is egy bájos, nagyon szép város.

A fiatal orvosokat ösztöndíjjal is segítik

– Minden bizonnyal a dr. Ringelhann Béla Ösztöndíj is hozzájárult ahhoz, hogy szívesen jönnek az egri Markhotba fiatal orvosok. 2017-ben külön ösztöndíjat alapítottunk a kezdő orvosok számára. A saját forrásból létrehozott Ringelhann Béla-ösztöndíj azt szolgálja, hogy minél több rezidens dolgozzon nálunk. Ahány hónapig kapják az ösztöndíjat a szakorvosképzés alatt, legalább annyi ideig itt kell gyógyítaniuk szakorvosként is. Persze az ösztöndíj önmagában kevés lenne, ha nem olyan befogadó közeg várná a fiatal orvosokat Egerben, melyben jól érzik magukat, és garanciát látnak a szakmai fejlődésre. Szakorvosaink valóban mentorai a fiatal kollégáknak. A fiatalok a legkiválóbbaktól tudnak tanulni – tette hozzá. Úgy tűnik, nem csak átmeneti állomásnak tekintik a pályakezdő orvosok Egert, hiszen az orvosigazgató által ismeretett számokból kiviláglik, hogy a rezidensek közül többen itt alapítottak családot, vannak jelenleg épp GYED-en kisgyermekükkel.

– Mindez pedig a Markhot Ferenc kórháznak nem jelent mást, mint azt, hogy a kollégákra 25-30 év múlva is számíthatunk rutinos szakorvosokként. Ez pedig mindenképpen megnyugtató.