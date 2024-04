Asztalos Lajos elmondta az is, hogy a mostani hallgatók lelkesebbnek tűnnek, mint a tavalyiak: – Nem tudjuk, hogy ezt mi válthatta ki, de úgy látom, hogy a mostani csapat lelkesebb, mint a tavalyi – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy a gyakorlaton résztvevők egyebek mellett megfigyelőpontot működtettek, információkat gyűjtöttek a helyi lakosságtól, illegális ellenőrző ponton próbáltak meg átjutni, valamint a helyi média folyamatos zaklatása mellett egy aknarobbanásban súlyosan megsérült férfit is el kellet látniuk. Utóbbinál az volt a feltételezett helyzet, hogy a férfi azért gyűjtött robbanószerkezeteket, mert az elterjedt álhírek szerint az ENSZ-katonák pénzt adnak értük.

A járőrök tevékenységét a Horvátországból, Németországból, Görögországból, Kazahsztánból és Szerbiából érkezett instruktorok mellett öt magyar, aktív állományú, valamint önkéntes műveleti tartalékos, számos missziót megjárt főtiszt, tiszt és altiszt kíséri figyelemmel. A tanfolyam végeztével a résztvevők jogosultak lesznek arra, hogy az ENSZ, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megfigyelői missziókban, vagy más béketámogató műveleteknél külföldi szolgálatot teljesítsenek.