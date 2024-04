A fokozatosan melegedő időjárási körülmények, a száraz aszfalt, az ideálisabb útviszonyok a szezonkezdet sokakat arra csábít, hogy növelje gépjárműve sebességét. Ez azonban sok esetben közúti balesethez vezet, hiszen a sebesség növekedésével egyenesen arányosan nő a baleseti kockázat is – tette közzé Facebook oldalán a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Tavasszal is a biztonságos vezetésre hívja fel a figyelmet a Heves Vármegyei Rendőrség.(Illusztráció)

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mint írják, ebben az időszakban a biztonsági öv használatának – a sebesség növelése és a baleseti kockázat növekedése miatt – még nagyobb szerepe van. A négy keréken közlekedőknek is nagy odafigyelést igényel a tavasz beköszönte, ugyanis tömegével jelennek meg a közúton a télen ritkaság számba menő kerékpárosok, segédmotorosok és motorkerékpárosok. Ennek okán nagyon fontos a visszapillantó tükrök, a holt terek folyamatos figyelése, a kereszteződésbe behajtva a körültekintés, illetve az egy nyomon haladó járművezetők egyenrangú közlekedési partnerként kezelése.

A jó idő beköszöntéről beszélhetünk akkor, ha a hőmérséklet tartósan meghaladja a hét fokot, ilyenkor – szerencsés esetben – sor kerül a téli gumi nyárira cserélésére. Ilyenkor érdemes a nyári abroncs bordázatát ellenőrizni. A jogszabályok szerint 1,6 milliméter alatt cserélni kell a gumiabroncsokat, a szakértők azonban azt tanácsolják, hogy már három milliméter alatt érdemes cserélni azokat. Nem csak a gumiabroncs profilmélységére kell odafigyelni, hanem azok életkorára is, hiszen hiába a megfelelő mélységű mintázat, ha az abroncs elöregedett, megkeményedett, berepedezett.

A közúti balesetek elkerülése nem csak az autósokon múlik

Azonban nem csak autósként kell fokozottan figyelni közúti közlekedés során, hanem kerékpárosként is. Amennyiben biciklivel közlekedik valaki, fontos tudnia, hogy rá is vonatkoznak a közúti közlekedési szabályok. Elsőként, ha adott útvonalon kerékpárút vagy kerékpár sáv található, akkor biciklivel ott kell közlekedni. Gyakori probléma hogy a járdán, a kijelölt gyalogátkelőhelyen keresztben haladnak a bringások, amely egyrészt szabálytalan, másrészt életveszélyes. Nem szabad elfelejteni, hogy elsőbbsége csak annak van, akinek meg is adják. Főútvonalon 12 év alatti gyermek nem kerékpározhat. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező a fényvisszaverő mellény lakott területen kívül, de a Heves Vármegyei Rendőrség – különösen éjjel – lakott területen belül is ajánlja.

A kerékpáros már forgalommal szemben, az egyirányú utcába is behajthat, de csak akkor, ha ezt kiegészítő tábla jelzi és megengedi.

Ha a járművek valamely forgalmi okból megállnak, a kerékpáros az úttest szélén, jobbról előre sorolhat, amennyiben erre elegendő a hely és ezzel az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák. Lakott területen kívül, a főútról balra bekanyarodni vagy megfordulni, valamint a kerékpárútról a párhuzamos útra balra bekanyarodni tilos és életveszélyes. Ilyen esetekben le kell szállni a kerékpárról és azt tolni kell az áthaladáskor.

Ahhoz, hogy kerékpárral közlekedve mindent megtegyünk a közúti baleset elkerüléséért, a szabályok betartása mellett a kerékpárt is karban kell tartani. Vármegyénk rendőrei összeszedték a kerékpárok kötelező tartozékait, melyek a következők: