– Köztudott, hogy Ön rendkívül zsúfolt munkarendben járja a világot hazánk képviseletében, és hogy gazdasági ügyekben tárgyaljon. Miért érezte mégis fontosnak időt szakítani arra, hogy eljöjjön Gyöngyösre?

– Először is azért, mert meghívtak – válaszolta Szijjártó Péter. Horváth László barátom azt kérte tőlem, hogy jöjjek el Gyöngyösre, és váltsunk pár szót a helyiekkel arról, miért lenne fontos a gyöngyösi helyhatósági választáson végre a kormánnyal egy irányba húzó polgármestert választani az itt élőknek. Ez egyben a másik ok, amiért eljöttem. Szomorú nézni, mennyi lehetőséget hagyott ki Gyöngyös az elmúlt években. Annak ellenére, hogy a kormányt folyamatosan bíráló, és az azzal való együttműködésre nem igazán hajló polgármestere van a településnek, még így is 9 nagy beruházást sikerült a kormánynak idecsalogatnia Gyöngyösre, és azt pénzügyileg támogatnia. Gondoljuk el, mi lett volna, ha egy együttműködésre szándékot mutató, arra kész polgármestere és képviselő-testületi többsége lett volna a városnak. Abban reménykedem, hogy ezzel a mostani látogatással hozzájárulunk ahhoz, hogy a Fidesz polgármesterjelöltje és képviselőjelöltjei sikerrel szerepeljenek az önkormányzati választáson.