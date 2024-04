Kiváló eredményekkel zárták a tanulmányi versenyeket a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, hiszen több országos és nemzetközi első helyezett is született. Dr. Sipos Mihály, az iskola igazgatója szerdán délelőtt hirdette ki az eredményeket az iskolában. Elmondta, hogy ezek a versenyek praktikusak, hiszen a jó eredményekért plusz felvételi pont és díjazás jár, de ami még fontosabb, az a tapasztalat- és ismeretszerzés, valamint az, hogy a versenyek során a diákok a saját önállóságukat és jövőjüket alapozzák meg.

A Neumann Gimnázium országos és nemzetközi első helyezettjei

Forrás: Beküldött fotó

Országos és nemzetközi első helyezettek több kategóriában is

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) 7 tantárgyban 14 tanuló jutott a döntőbe a Neumann gimnáziumból. Angol nyelvből Juhász Domonkos, 12.E osztályos, francia nyelvből pedig Román Jázmin, 11.E osztályos tanuló az elismerésre méltó országos első helyen végeztek. Román Jázmin azonban nem csak francia, hanem történelem kategóriában is indult, ahol országosan a 14. helyet szerezte meg. Matematikában is megmérettették magukat a diákok, Braun Zsófia, 12.B osztályos tanuló érte el a nyolcadik helyet. Digitális kultúra I. kategóriában is többen indultak, Csuhai Hunor 11.I osztályos tanuló harmadik, Fábián Zoltán István 12.C osztályos tanuló ötödik, Barna Balázs 11.I osztályos tanuló pedig a nyolcadik helyen végzett. Dráma kategóriában pedig Orosz Anna Izabella az országos hetedik helyet szerezte meg.

Az OKTV versenyek 1-10. helyezettjei plusz 100, a 11-20. helyezettek pedig plusz 50 felvételi ponttal gazdagodnak kiváló eredményükért.

A diákok, akik részt vettek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Forrás: Beküldött fotó

Ezek mellett azonban más országos és nemzetközi versenyen is remekeltek a diákok. Informatikából, a Bakonyi Bitfaragó Bajnokság csapatversenyen két országos első és két országos második helyezést értek el a csapatok. Az AJTP informatika versenyen is az első helyen szerepelt a Neumann iskola csapata, a BankCode Középiskolai Tanulmányi Versenyen pedig az országos negyedik helyen szerepeltek a diákok informatikából.

Az idegen nyelvek terén szép eredményeket ért el két 9. osztályos tanuló, hiszen a Reading in English Regionális versenyen országos első helyen végzett Jakab Regina, az SZTE Olasz nyelvi versenyen pedig szintén az első helyen végzett Juhász Mira, aki szóbeli teljesítményéért külön díjazásban is részesült. Az ECL Országos nyelvi versenyen pedig német nyelv kategóriában érte el az ötödik helyezést Kovács Veronika.

Csapatban, országos ötödik helyen végeztek a neumannosok az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen, országos második helyen végeztek a Tehetségútlevélen és országos ötödik helyen végeztek a diákok a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen is. A Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyen kiemelkedő eredménnyel Kazinczy érmes lett Török Jonatán 12.B osztályos tanuló. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati versenyen pedig hetedik helyen végzett a 8.K osztályos Tóth Blanka.