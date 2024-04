A jubileumi rendezvényen köszöntőt mondott a létesítményt létrehozó poroszlói önkormányzat első embere, Bornemisza János polgármester, illetve értékelte a gyorsan elröppent "tucatév" teljesítményét Kiss János, a Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója. Az egésznapos jubileumi rendezvény részeként egyébként – délelőtt 11 órakor – hivatalosan is megnyitották a Végh József alkotásaiból összeállított, A fa bűvöletében címet viselő kiállítást.

A gyönyörű külsejű létesítmény, benne Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszerével megépítése – Kiss János egy korábbi nyilatkozata szerint – a község önkormányzatának mint tulajdonos-projektgazdának köszönhető, valamint annak a pénzügyi támogatásnak, amelyet az EU a létrehozásához nyújtott. Sokak számára máig emlékezetes lehet, hogy a 2012. április 27-i ünnepélyes avatás másnapján, már a reggeli nyitáskor kígyózó sorok álltnak a pénztárnál.

Az Ökocentrum életét portálunk is mindvégig figyelemmel kísérte, s ezek alapján levonhatunk néhány konklúziót. Az akár Poroszló jelképének is tekinthető létesítmény életét folyamatos fejlődés jellemezte, bővülő kínálatokkal, programlehetőségekkel. Számos új faj egyedei kerültek az állatkertbe, madárpark, röpdék, kifutók, baromfiudvar létesült, vörös róka, muflon, európai őzek, erdei fülesbaglyok, hódok népesítették be a létesítményt. Évről-évre gyarapodva interaktív természetismereti játékok, infoterminálok, időszaki kiállítások gazdagították az Ökocentrumot, miközben az akvárium folyamatos bővítése sem maradhatott el.