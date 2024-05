Szabó Zsolt országgyűlési képviselő videóüzenetben számolt be a közösségi oldalán a Karácsondon tett látogatásáról.

– A település bejárása alkalmával ellátogattam a civilszervezetek vezetőihez, megtekintettük az intézményeket. Beszélgettünk a fejlesztésekről, valamint a még előttünk álló feladatokról is. Nincs megállás! – posztolta a Szabó Zsolt a Facebook-oldalán.

A honatya a videóüzenetében a karácsondi bejárás részleteiről beszélt.

– Itt vagyunk a templom előtt, ahol is egy gyönyörű kis tó került kialakításra. Civil szervezetekkel találkoztam, nyugdíjas otthon, nyugdíjas klub, óvoda. Beszéltünk a fejlesztésekről, voltunk a Szent István úton, amelyik fel lesz újítva. Találkoztunk helyi vállalkozókkal, kiállítást nyitottunk meg a könyvtárban. Nagyon sok olyan területet jártunk be, ami véleményem szerint mutatja, hogy Karácsond mennyire fejlődik. Mindig egy picit hozzáteszünk, mindig építünk, és mindig próbálunk mindent megoldani, ezért azt mondom, hogy Karácsond fejlődik, és a jövőben is fejlődni kíván – fogalmazott Szabó Zsolt.