– Hét pontban foglalták össze programjukat, amelynek egyik része egy 50 milliárd forintnyi pluszforrás, amit a következő ciklusban Egerbe hoznak a választási győzelem esetén. Ez merész vállalásnak tűnik…

– Különösen, ha azt nézzük, hogy a mostani városvezetés miatt több mint 10 milliárd forintot elveszített Eger. De ahogy a programunk egyik pontja sem, úgy ez sem felelőtlen ígérgetés. Tudom, miről beszélek, tudom, milyen pályázati források léteznek és azok közül hogyan lehet a legtöbbet elnyerni, hiszen ez a szakmám. A cégünk munkájának eredményeképpen, az elmúlt években, 20 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz tudtuk juttatni a helyi gazdasági és mezőgazdasági szereplőket, ezzel is előremozdítva a térség fejlődését. A különbség az, hogy most nem cégek és vállalkozások lesznek a nyertesek, hanem maga a város és az egriek. De én a programunk többi részét is fontosnak, és ami fő, megvalósíthatónak tartom, legyen szó az átfogó, ötéves út- és járdafelújítási programról, a közlekedésfejlesztésről vagy a közbiztonságról. Ezek elsikkadtak az elmúlt négy és fél év folyamatos vitái és személyeskedései között, ami jellemezte a képviselőtestületi állapotokat. Ezért is fontos mondat, nem csak egy szlogen, hogy Egernek most már békére és fejlődésre van szüksége, a fejlődéshez pedig nyugalom kell. Valamint együttműködés, egymással, a városlakókkal éppúgy, mint a kormánnyal.