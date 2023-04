A Néprajzi lexikon szerint eleink hajdan nagyszombaton féregűzést is végeztek, ami a harangok megszólalásával egyidőben történt. Egercsehiben a gyerekek kolomppal és csengővel körülszaladták a házat és ezt kiabálták: „kígyó, béka, távozz a házamtól!”. Egerbocson pedig a fiatal asszonyok és lányok tették ugyanezt, amikor a ház környékét seperték. Ugyanitt az asszonyok és lányok harangszókor egy késsel a gyümölcsfákat is megveregették, hogy sokat teremjenek. A nagyszombati szertartásokhoz tartozik a tűznek és a víznek a megszentelése is. Azoknak a családoknak az asszonyai, amelyeknél a vízkeresztkor megszentelt víz már elfogyott, a nagyszombaton szentelt vízből vittek haza. A szentel tűzzel pedig újra gyújtották a tűzhelyet, melyet hagytak kialudni nagypénteken.

Sok helyen nagyszombaton egy veder vizet öntenek a háztetőre és a fák alját nagyjából elseprik, hogy a ház le ne égjen és féreg ne kerüljön bele. A nagyszombat délutánján tartott körmeneten az ország legtöbb vidékén a falu apraja-nagyja részt vett.

Bálint Sándor Népünk ünnepei című könyvében kitér rá: az új tüzet, amellyel húsvéti eledeleiket is megfőzték, a megszentelt tűz parazsából, vagy szenéből gerjesztették.

Általánosnak mondható nagyszombati szokás emellett, hogy amikor a harangok visszajönnek Rómából, azaz újra megkondulnak, mindenfelé nagy lármát csapnak. - Hazánkban különös fénnyel szokás nagyszombat délután a föltámadást megünnepelni. Tudjuk, hogy a föltámadási körmenetet csak Közép-Európában ismerik - írja a néprajzkutató.