Tette ezt azt követően, hogy a megnyitóra érkezett vendégek meghallgatták Nagy Krisztinát, aki – ugyancsak Teleki Klára szavai szerint – az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója, és a 2022-es Eszterházy Csillaga, áldást kapott Ferenc pápától, részt vett az utcazenészek versenyén, saját dalokat ír, és már zenekarban is énekel, zenél.

– A lány, kinek mindennapjaiban a hit, a kultúra és a zene örömet adnak… élvezi ezt az isteni adományt, és boldog a jelen pillanatában – fogalmazott a kiállítás szervezője, aki ezt követően bemutatta a három művészt, akinek alkotásai augusztus 17-ig lesznek láthatók az Agria Park Galériában.

Nagy Zsuzsa alkotásaiban a szépség a természet törvényeivel játszik, a mandala egy szent kör, melybe meg lehet mártózni és ki lehet lépni a hétköznapokból. A nézőt arra ösztönzi, hogy figyelje meg ezt titokzatosságot, és élje át az érzést. A mandaláiban finom színekkel, formákkal és ritmikus vonalakkal ösztönzi a nézőt, hogy vegye észre a szépséget a formákban és színekben, és találja meg a békét és a nyugalmat a művei által nyújtott meditatív élményben.

Wéber Zsóka, mélyen elgondolkodtató kompozíciói is, stílusvilága arra ösztönzi a nézőket, hogy lassítsanak le, és vegyék a fáradságot megfigyelni a a jelenben a részleteket. A jelen pillanatra való összpontosítás segít megérteni és mélyebben megtapasztalni a mindennapokban rejlő jelenségeket és harmóniát, illetve segít a nehézségeket is megoldani. Lenyűgöző textúráiban is gyönyörködhet a néző.

Maksa Benedek, sok időt tölt a természetben figyel, észlel, észrevesz és azonnal alkot. Műveit a pillanatnyi tapasztalatokból születő gondolatai inspirálják, s ezáltal a nézőt is arra ösztönzi, hogy figyeljen oda a látszólag jelentéktelen részletekre, és abban a pillanatban élvezze az érzést. Realista stílusvilágából most egy továbblépés észlelhető, a kávé és az akril együttes használatából születnek új lendületes munkái.

– Mindhárman a pillanat mozzanatait ábrázolják, sajátos stílusban, és arra hívnak minket nézőket is, hogy mi is nézzünk rá új szemmel a mai világra. Ez lehet egy jelképes forma, egy szín vagy egy konkrét motívum, amit észreveszünk. De vegyük észre, és amit ad ez az észrevétel, abban gyönyörködjünk. Ez a fajta tudatos JELENLÉT hozzásegít minket nézőket, hogy új módon kapcsolódjunk a művészettel, hogy mélyebb, személyesebb élményekben legyen részük. És hozzásegíti az alkotókat is, hogy mélyebben felfedezzék belső világukat és új megértéseket nyerjenek önmagukról és a világról, s újabb-és újabb alkotásokat hozzanak létre – fogalmazott.

Záró gondolatként Teleki Klára Barcsay Jenő – 1988-ban elhunyt magyar festő, grafikus, művésztanár és tanár – szavaival nyitotta meg a kiállítást: "Szerintem ma már nem lehet másképpen újat adni a festészetben, csak úgy, ha az ember a legőszintébben adja vissza a lelkében élő képeket. Olyan érzések kivetítésére törekszem, amelyek csak az enyémek és mégis örök emberiek. Nem lefesteni akarok valamit, hanem a régi tárgyak, alakok felkeltette emlékképek összességét belesűríteni a képbe úgy, hogy a lelki tartalom legyen az a plusz, ami megkülönbözteti minden más képtől. Néha furcsa erejű hangok és képek keverednek bennem, de mint hogy zenéhez nem értek, próbálom lefesteni"