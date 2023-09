- Mélyen meghat, hogy itt állhatok a zenekar előtt, amely 60 éve töretlenül szolgálja a várost. Ám önök nélkül a zenekar már nem volna - szólította meg a közönséget Szabó Sipos Máté, a szimfonikusok vezető karmestere, aki már 27 éve dirigálja az egri zenészeket. Felidézte: a nemrégiben megnyílt kiállítás anyagából is kiderült, milyen gazdag emlékekben az elmúlt 6 évtized. Ennyi idő telt el ugyanis azóta, hogy Farkas István és Rezesi László álma valóra vált, és megalakult a zenekar. Jó alkalom volt a születés nap estéje arra, hogy emléklapot kapjanak azok, akik sokat tettek hozzá a 60 év sikeréhez: Bereczki Vilma például, aki az alapítótagok közt volt anno, és ma is aktívan muzsikál. A kulturális egyesületük korábbi elnökei is emléklapot kaptak, így Papp János, Kovács Gábor és Gulyás László is. Nyeste Erzsébet koncertmester sem maradt ki a sorból, sőt, végül ő is átadott Szabó Sipos Máténak egy emléklapot.

Fantasztikus hangulatot varázsolt a zenekar

Forrás: Vozáry Róbert