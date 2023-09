Szombat délután szép időben kezdődött a program, előbb megnyitó ünnepséget tartottak bevonulással és eskütétellel, majd belevágtak az előfutamok sorozatába. A vártnál gyorsabbak egyébként az egyes futamok, így nincs csúszás az előzetes programban, hanem előbbre is járnak már fél órával a pályakarbantartások ellenére. Voltak szorosabb vágták és nagy különbségű győzelmek, sőt, lekörözések is, mivel repülőrajt van, és nem várnak be mindenkit a kolomppal, így már a startnál akár ötven méteres hátránnyal indultak lovasok.