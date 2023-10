A közleményben Ljasuk Dimitry szavait idézik, aki kiemelte: ha már a természettől ajándékba kaptunk egy ilyen kincset, mint a Tisza-tó, akkor fő célunknak kell lennie a megóvásának. Felelősek vagyunk érte, hogy hogyan és mire használjuk, nemcsak a vendégek, lakosok, turisták, hajósok, horgászok, hanem a döntéshozók, törvényalkotók is – tette hozzá. A film írója, rendezője, vágója és egyik operatőre Szendőfi Balázs, számos díjjal elismert természetfilmes. A marasztalt folyó és a Volt egyszer egy vadvízország című legutóbbi filmjeivel a természet helyreállításának fontosságát hangsúlyozza. A film mesélője, főszereplője, másik operatőre Ljasuk Dimitry. Az elsősorban A Tisza nevében dokumentumfilmjéről, a Jóreménység-sziget mozifilmjéről és környezetvédelmi tevékenységéről ismert magyar-ukrán rendező újnak számít a filmes szakmában. A Tisza-tónál nőtt fel, 2018-ban kezdett bele a filmezésbe, azóta nemzetközi díjakra és hírnévre tett szert. A film vezető operatőre és fényelője Fehér Zoltán. A fiatal operatőr készíti a Vad Víz Stúdió természetfilmjeit, legutóbbi két saját filmje – a Múlt és jelen és a Rejtett világ – jelentős díjakat nyert. A filmhez iskolai segédanyag is készült, amely ingyenesen elérhető a tiszatofilm.hu oldalon, ahol a vetítési alkalmak is megtalálhatók.