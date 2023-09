– Most már hivatalos: október 5-én kezdik vetíteni a mozik a Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom fimet! Azonban a szerencsések már a premier előtt is megnézhetik, méghozzá az október 3-ai díszbemutatón, a budapesti Uránia Filmszínházban, ahol a résztvevők az alkotókkal is találkozhatnak – osztották meg a jó hírt a film facebook-oldalán.