Gyermekre vágyókat és elváltakat is várnak a szentkúti lelkigyakorlatokra

Gyermekre vágyók, párkeresők és elváltak is kaphatnak segítséget a római katolikus nemzeti kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton. A számukra szervezett lelkigyakorlatok képesek olyan lelki blokkokat felszabadítani, amely után a legnagyobbnak látszó probléma is rendeződhet. Ezt igazolja a kegyhelyen kitett több száz hálatábla is, írta hivatalos oldalán a nemzeti kegyhely.

Böjte Csaba szerzetes ismét Szentkúton tart lelkigyakorlatot Forrás: Hüvösi Csaba/Nógrád Megyei Hírlap Fotó: Hüvösi Csaba

Ráadásul Szentkút igazgatója, Orosz Lóránt ferences szerzetes szerint a Szűzanya fő profilja a közbenjárás a gyermekáldásért. A ferencesek által működtetett, a Mátra és a Cserhát hegység ölelésében található nemzeti kegyhely télen és tavasszal, a több ezer zarándokot vonzó búcsúk után elcsendesedik és megnyitja kapuit a kisebb létszámú lelkigyakorlatok előtt, közölte a kegyhely.

A templomban köttetett házasságok felbomlása után sokan azt hiszik, hogy elváltan már nincs helyük az egyházban, pedig erről szó sincs. Ha más nem, az elváltak, egyedülálló szülők lelkigyakorlata is mutatja, hogy az egyház nem akarja elengedni a kezüket, számít rájuk. A Szűzanya egyik fő feladatköre – Orosz Lóránt kegyhelyigazgató szerint – a közbenjárás a gyermekáldásért, amelynek bizonyítéka az a több száz hálatábla, amelyet folyamatosan kihelyeznek a Lourdes-i Szűz Mária barlangjához. Visszajelzések alapján a bentlakásos gyermekre vágyók lelkigyakorlatán résztvevő házaspárok akár 30-40 százalékánál megfogan a baba. Az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya szerint a szakemberek sokkal korábban nyúlnak a mesterséges eljárásokhoz, mint kellene, pedig a lelki okok okozzák többnyire a terméketlen állapotot.

Az egyedülálló, párkereső fiatalok lelkigyakorlata mellett még a szerzetesek és papok szüleinek is szerveznek bentlakásos programot a nemzeti kegyhelyen, Barsi Balázs vezetésével. Jövő januárban szerzetesek és papok szüleinek lelkigyakorlata lesz, Barsi Balázs atya vezetésével. Február első napjaiban pedig a gyermekre vágyókat várják a kegyhelyre, dr. Csépányi Gábor atya segíti a lelki munkát. Ugyancsak februárban egyedülálló, párkereső fiataloknak tartanak lelkigyakorlatot, Kalteneczker Éva és Asztalos Dániel vezetésével. Február végén Jézus példabeszédeivel foglalkozhatnak, ezt az eseményt Székely János püspök atya vezeti. Márciusban lesz az elvált, egyedülálló szülők lelkigyakorlata, Madocsai Bea vezetésével.

Március végén, április elején már húsvéti lelkigyakorlatot tart Palkó Julián atya, majd április végén Böjte Csaba testvér érkezik a kegyhelyre. A lelkigyakorlatokra az űrlapokon kell jelentkezni (ahol ez megadott) vagy pedig az [email protected] e-mail címen vagy a 32/418-029-es telefonszámon. Részletek a kegyhely honlapján.

