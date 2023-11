A szenteltvíz áldásos hatása a régi magyar hagyományban is mélyen gyökerezik. A néprajzkutató, Bálint Sándor szerint használata végigkísérte a paraszti élet minden fontos mozzanatát (pl. behintették vele elléskor a borjút, csikót, kikeléskor a kiskacsát, tyúkültetéskor a fészket, vetés előtt a magot). Sokféle házimunkát (pl. kovászoláskor a kovászt vagy a teknőt hintették be). Használták az emberi élet fontos eseményeinél, az újszülött bölcsőjét minden este beszentelték. Azokon a napokon, amikor a rontás veszélyétől különösen tartottak, behintették az istállót, a szoba négy sarkát stb. Általános hit volt, hogy szentelt volta miatt elűzi a boszorkányokat. Sőt, az, aki boszorkány, az nem is tarthat a portáján szenteltvizet. Hatásosnak tartották visszajáró halott elűzésére is. Gyógyító használata is széleskörű, szinte minden betegségre jónak tartották, de inkább csak más gyógyszerek mellett alkalmazták a vele való behintést. A rándulás esetén például szenteltvízzel behintett jegykendővel kötötték be a gyereket. Testi-lelki megtisztulás céljából bizonyos ünnepnapokon ittak is belőle - közli a Néprajzi lexikon.

A református falvakban viszont közmondásos volt a szenteltvíz hatástalan volta: „Se nem árt, se nem használ, mint a szenteltvíz!”