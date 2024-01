Direktor: Elek Elemér Szíki Károly szemével címmel írt könyvet a egri színész és író a Bornemissza Gergely Technikum egykori igazgatójáról. A szerző podcastunkban beszél a kötet megszületésének körülményeiről is. Beszélt Elek Elemérrel közös élményeiről, megemlítette, van benne vallatás is, a regényes életű interjúalany Istennel való harcáról, kudarcainak feldolgozásáról is szót ejt. A kötetbe pedig belekeveredik az író személye is. Szíki Károly elmondja nyolc évvel ezelőtt kezdték a kötet megírását, az utolsó részel kezdték, amely 11 novellát tartalmaz, rendhagyó bemutatkozó írás lett volna. Az igazgató élete vége felé tértek vissza ismét az életútinterjúra. Szíki Károly mesél arról is, milyen könyveket írt eddig, s, hogy ezektől mennyire különbözik egy ilyen portrészerű interjúban rögzített kötet.

