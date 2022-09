A bükkszéki rendezvényre 27 egyesület 184 sportolója regisztrált. A Praff Kúria ideális versenyközpontként vizsgázott, miközben az Országos Rövidtávú Bajnokságra készülő sportolók számára a dr. Nagy Árpád vezette 30 fős rendezőgárda biztosította a színvonalas versenyzési lehetőséget.

A délelőtti futamon a Simon Ágnes, míg a délutánin a Tóth Katalin által megálmodott pályákon mérhették össze felkészültségüket a tájfutók.

A sikeres lebonyolítást jó házigazdához méltóan, nagyon színvonalasan segítette a helyi önkormányzat és a gyógyvizéről világhíres Salvus Kft. A versenyzőknek kellemes kikapcsolódást kínélt a gyógyfürdő. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az egyesületek közötti versenyben győztes DVTK vezetője vehette át a Salvus-kupát Bükkszék polgármestertől, Sági Ferenctől.

A megyénkbeliek eredményei

Ezüstérmesek

F12C: Törőcsik Soma (Egri Testedző Club - ETC)

F45B: Keresztesi Koppány (Gyöngyösi Tájfutó Klub - GYO)

F70B: Szalóki Rezső (GYO)

N10D: Szafkó Réka (ETC)

N14B: Törőcsik Janka (ETC)

N40B: Kocsis Gabriella (ETC)

A további helyezettek

F45B: 4. Hegymási Tamás (Egri Spartacus - ESP)

F50B: 4. Berecz Gábor (ESP)

N50B: 4. Kiss Teodóra (ETC)

N14B: 5. Sütő Csenge (ETC)

F18B: 5. Bocsi Botond (ETC)

N55B: 5. Szalai Éva (GYO)

F14B: 6. Antal Benedek (ETC)

N14B: 6. Kordoványi Réka (GYO)

F45B: 7. Simon Péter (GYO)

F16B: 9. Antal Mátyás (ETC)