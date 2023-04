Vasárnap, 16.30:

EGER SE II. (12.)–GYÖNGYÖSI AK (1.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, műfű. V.: később jelölik ki.

– A tavaszi dicséretes szereplés már ősszel is benne volt a csapatban, akkor is jó munka folyt, de a fiatalok rutintalansága miatt az eredmények nem a várakozások szerint alakultak – mondta az egriek vezetőedzője, Nagy Krisztián.

– Az idei meccsek azt bizonyították, hogy senkivel szemben nem kell megijedni, és ez így lesz a gyöngyösiek ellen is, persze tisztelve a vendégek eddigi eredményeit. Még véletlenül sem a vereség elkerülése a célunk, győzelmi szándékkal lépünk pályára, de ehhez mindenképp szükség lesz arra, hogy a helyzetkihasználásunk javuljon. Ebben van némi hiányérzetem, mert legutóbb Makláron is nyernünk kellett volna, de több lehetőségükkel nem tudtunk élni, ezért be kellett érni a döntetlennel.

Az Eger SE II. csapata a tavaszi idényt két idegenbeli győzelemmel kezdte (Bélkő SE-Bélapát 2–1, Egerszalók 2–1), majd három döntetlen következett: otthon a Lőrinci (1–1) és a Heréd (1–1) ellen, majd pedig Makláron (2–2). Az öt meccsen szerzett hét pont nem rossz, ezzel együtt a piros-kékek a 13 csapatos mezőny 12. helyét foglalják el a tabellán.

– Nem okoz problémát, hogy vasárnap és műfüvön kell játszanunk, egyrészt ezt a hazaiak kérték, másfelől otthon is műfüvön készülünk – magyarázta a Gyöngyösi AK vezetőedzője, Majzik Zoltán. – Tudjuk, hogy az egriek jobbára fiatalokból álló, agilis gárdát alkotnak, de ahogy más csapatokkal szemben, úgy velük szemben is a három pont megszerzésének igényével lépünk pályára. Labdarúgóink jó formáról tanúskodnak, szeretik a sikert és kellően motiváltak.

Edzéseken, az egymás közötti játékban sem veszik jó néven a vereséget, vagyis megvan bennük az „éhség”, és tudnak harapni a győzelem a érdekében.

A GYAK ebben az idényben – először és eddig utoljára – október 29-én, a Lőrinci VSC csapatától kapott ki mégpedig hazai pályán, 2–0-ra. Tavasszal öt találkozón 13 pontot gyűjtött a gárda, amihez 19–2-es gólkülönbség párosult. A 20 éves Márkus Marcell 18 találattal a góllövőlista második helyén áll, ám az egyéni dicsőséget nem helyezi a csapat elé.