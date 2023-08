Kocsis Csillag Virág nemrég még megható szavakkal búcsúzott poroszlói edzőitől, most pedig már a közelgő világbajnokságra készül, amit Thaiföldön rendeznek. A SUP-versenyző a Nyár 23 stábjának mesélt terveiről.

Kocsis Csillag Virág korábbi sikereiről portálunkon már többször is írtunk. A tavalyi lengyelországi világbajnokságon is részt vett és az élmezőnyben szerepelt. Idén januárban Olaszországban állhatott a dobogó legfelső fokára, majd márciusban, szintén Olaszországban több versenyszámban is arany, illetve ezüstérmes lett.