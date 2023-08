– Milyen Egert szeretne viszontlátni a pályán?

– Nagyon szeretem a labdát, játékosként is ilyen voltam, de nagyon fontos a labda nélküli mozgás is. A csapatnak azt mondtam, sokkal könnyebb úgy gólt rúgni, ha nincs nálad a labda, mint amikor nálad van. Ez érdekes az én filozófiámban, ám ha ezt jól megcsináljuk, akkor nem kell, hogy állandóan nálunk legyen a labda. Hanem azzal a pressinggel, azzal a sok futással, amit én szeretnék, azzal sok mindent el lehet érni, nem csak itt, hanem egy vagy két osztállyal feljebb is. Ám ez idő, amire átadjuk a játékosoknak. Az én filozófiám három tényezőből áll: elsődleges a labdatartás, aztán a szervezettség és az intenzitás. Ezt a hármat össze kell gyúrni, és utána kapunk egy jó kis csapatot. Tudom, eddig nem ezt játszotta a gárda, de próbálunk ebbe az irányba menni, nem megzavarva a fejeket.