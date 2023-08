Egerszóláti SK (2.)

Érkezett: A felnőttcsapatba nem igazoltak senkit. Ahogy az utóbbi években, most is az ifjúságiak közül kerültek fel tehetséges fiatalok a keretbe.

Távozott: Jacsmanik Attila (Marshall-ASE), Jakubik Zsolt és Dancs Szabolcs (abbahagyta).

Edzők: Linninger István és Bata Árpád.

Célkitűzés: – Ha a felkészülésünket nézzük, akkor az első ötbe kerülés bravúr lenne, de! Tizenkét éve minden szezonban a dobogóért, egy kivételtől eltekintve a bajnoki címért küzdünk, remélem, ez idén sem lesz másképp. Ez évről évre nehezebb, ugyanis idén is sokat erősödtek a csapatok, mi pedig nem bővültünk. A nevezéssel kapcsolatban az ifjúsági gárda összetétele okozott gondot, hisz mindössze négy ifikorú játékosunk maradt. Az egycsoportos bajnokság a fiataloknál komoly anyagi terhet jelent a nagy távolságok miatt. Ne úgy legyen, de az az érzésem, hogy rengeteg probléma lesz még ezzel, lásd: létszámhiányos kiállások, „lerobbant buszok”, elmaradt meccsek, hamissal játszók, stb. (Linninger István)

Gyöngyössolymosi SE (újonc)

Érkezett: –

Távozott: Lakatos György (Gyöngyösi AK)

Edző: Pintér Tibor.

Célkitűzés: – Az őszi szezon végén kollégáinkkal értékeljük a mögöttünk hagyott időszakot, és az igazi célkitűzéseket akkor határozzuk meg. Pintér Tibor vezetőedző irányításával Papp Géza és Pócs István igyekszik csapatainkkal tisztesen helytállni. Játékosaink letették a voksukat a csapatnál, és erre nagyon büszkék vagyunk! (Peszlen Károly elnök)