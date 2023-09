A játéknap teljes menetrendje

Forrás: adatbank.mlsz.hu

DEBRECENI EAC (5.)–GYÖNGYÖSI AK (16.)

Debreceni, DEAC Sporttelep. V.: Nagy Attila László (László, Zahorecz).

A pont nélkül, sereghajtóként álló gyöngyösieknek meg kell ragadni a lehetőséget, ha csak egy kicsit is azt érzik, hogy a debreceniek lekezelik őket. Az egyetemistákat eddig egyedül a hatvaniaknak sikerült legyőzni (2–1), vagyis a DEAC sem verhetetlen gárda, ahogy arra is van esély, hogy előbb vagy utóbb, de a GYAK negatív sorozata is megszakad. Ehhez sok mindennek kell másképp történnie a zöld-fehéreknél, mint arra példa volt szerdán a DVSC II. elleni 3–1-es vereség során.