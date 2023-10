Vasárnap, 13.00:

GYÖNGYÖSI AK (16.)–FC HATVAN (11.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Takács Zoltán (Kovács Z., Pálinkás).

A legutóbbi két hazai mérkőzésen egy-egy pontra már futotta a gyöngyösiektől, ám a győzelem még várat magára az újonc részéről. Noha ehhez sokszor közel állt a Majzik Zoltán vezette gárda, az áttörés eddig nem történt meg. Hogy ehhez mi vagy ki hiányzik? Márkus Marcell bizonyosan.

A 21 éves csapatkapitányra, az előző idény vármegye I.-es gólkirályára sérülés miatt nem számíthat a csapat, ami több mint érvágás a mátraaljaiaknak.

Igazi vezér híján nagyon alapjáraton ketyeg a GYAK gépezete. A fordulatszám-változásra az esély megvan, ahogy a remény is, kérdés, hogy a negatív sorozat miatt önbizalmát veszített legénységnél rendelkezésre áll-e a győzelemhez szükséges hit. Amennyiben igen, akkor előbb vagy az utóbb bekövetkezik az elmozdulás.

A további program Vasárnap, 11.00: DVSC II.–DEAC. 13.00: Cigánd–Tiszafüred, Putnok–DVTK II., SBTC–Újpest II., Karcag–REAC, Tiszaújváros–Kisvárda II.

A hatvaniak a középmezőny markáns tagjaként gyűjtögetik pontjaikat. Hogy az eddigi 12 mérkőzésen szerzett három győzelem mellett elért hat döntetlen mennyit ér, vagy mit mutat? Nos, erre a kérdésre a gárda vezetőedzője adta meg a választ.

– Az ikszek értéket majd a bajnokság végén tudjuk megítélni – felelte Zoran Szpisljak.

– Tudjuk, lehetett volna jobb is az eddigi szereplés, de nagyon kiegyenlített a mezőny, a győzelem sokat mozdíthat a helyezésen. A hat döntetlenünk során rendre mi játszottunk fölényben, ám az a kis plusz hiányzott, ami a javunkra billenthette volna a mérleg nyelvét. Vagyis a teljesítmény nem volt rossz, ám az eredményességen akad javítanivaló. Ahogy mindig, a vármegyei presztízs csata során is 0–0-ról indul az állás, arra kell összpontosítani, hogy az egy pont legyen több. Amelyik csapat jobban kezeli ezt a helyzetet, mentálisan és fizikálisan is jobb állapotban lesz, annak nagyobb esélye kínálkozik a győzelem megszerzésérére.

Vasárnap, 13.00:

EGER SE (10.)–SÉNYŐ FC (13.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Dévényi Balázs (Végh, Kovács L.).

Két olyan csapat találkozik Egerben, amelyik az utóbbi három mérkőzését nem tudta megnyerni. Az egriek annyival jobban teljesítettek, hogy nekik legalább egy pontra futotta a DEAC vendégeként, míg a sényőiek vereségből tripláztak. Ezúttal viszont egy negatív sorozat biztosan megszakad, és az Eger SE részéről nagyon bíznak benne, hogy ez számukra lesz kedvező. Szinte már lerágott csont annak említése, hogy ehhez a gól elengedhetetlenül fontos.

Az Északkeleti csoport állása

1. Putnok 12 10 2 – 35–10 32

2. Cigánd 12 7 4 1 22–5 25

3. Kisvárda II. 12 7 4 1 22–13 25

4. DVSC II. 12 6 3 3 25–16 21

5. Újpest II. 12 6 1 5 22–21 19

6. DEAC 12 5 4 3 18–16 19

7. Tiszaújváros 12 5 2 5 21–17 17

8. DVTK II. 12 5 1 6 19–21 16

9. Karcag 12 4 3 5 19–19 15

10. Eger 12 4 3 5 10–16 15

11. FC Hatvan 12 3 6 3 18–21 15

12. REAC 12 4 1 7 14–29 13

13. Sényő 12 3 3 6 17–26 12

14. Tiszafüred 12 2 3 7 20–25 9

15. SBTC 12 1 6 5 8–19 9

16. Gyöngyösi AK 12 – 2 10 9–25 2

A góllövőlista élcsoportja

19 gólos: Boros Gábor (Putnok)

6 gólos: Batai Tamás (DVSC II.), Kelemen Gergő (Cigánd), Nagy Zsolt (Tiszafüred), Nwanchukwu Dávid (DVSC II.)