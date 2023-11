Arra a kérdésre, hogy egy mérkőzésen belül hogyan kommunikálnak a kapusedző így felelt.

– Amellett, hogy néhány észrevétellel ellátjuk őket, az időkéréseknél ritkán hangzik el komoly szakmai elemzés, inkább feszültségoldására használjuk fel az időt.

Egy-egy viccesebb helyzetelemzés segíthet oldani a stresszt, ezt fontosabbnak tartom. Arról is közösen döntünk, hogy ki mennyi időt tölt a pályán, mikor cserélünk, hogyan osztjuk be az erőket. Nem ritka, hogy ha a kezdőkapus végig a pályán van, azért 40 perc után frissítünk, ekkor már szükség van egy kis pihenőre. Aztán meglátjuk, hogy később indokolt-e egy visszacsere. De ezek is közös döntések. Szerencsére emberileg is a legpozitívabb jelzőkkel tudom illetni a fiúkat, ugyanúgy örülnek egymás sikereinek, mint a sajátjuknak.

Pedig az egri szurkolótábor előtt játszani minden perc ajándék. Ezt a milliőt hogy élik meg a kapusok – szólt a kérdés.

– Ha eddig ezt nem emeltem ki, akkor most pótolom. Eger kézilabda lázban ég. Ezt minden hazai mérkőzésen tapasztaljuk, sőt a legfanatikusabb drukkerek az idegenbeli találkozókon is rendre feltűnnek.

Nyugodt szívvel állíthatom, hogy ilyen mélyről jövő támogatásban kevés csapat részesül.

A fiatal játékosoknak rendkívül inspiráló az egri közönség előtt játszani. Fürödnek a drukkerek szeretetében, ami még jobb teljesítményre sarkallja őket. Csak meg kell nézni, hogy Marczika vagy Ágoston hogy él meg egy-egy bravúros védést. Világgá kürtölik az örömüket – fogalmazott György Gábor.

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) statisztikáit górcső alá véve megállapíthatjuk, hogy nyolc fordulót követően a Marczika Barnabás, Ágoston Áron duó 95 lövést és 8 hétméterest hárított. Teljesítményükkel a kapusok 36 fős rangsorában előbbi a kilencedik utóbbi a tizedek helyet foglalja el. Marczika héttel több lövést hárított (51) mint kollégája, ugyanakkor Ágoston a hétméteresek védésében (6) rendelkezik jobb mutatókkal.

A kapusok rangsora nyolc forduló után

1. Andó Arián (Balatonfüred) 275 lövés/90 védés, 33 százalék

2. Deményi Xavér (NEKA) 219/81, 37 százalék

3. Tóth Mihály (Budakalász) 256/76, 30 százalék

4. Alekszandr Tomics (Gyöngyös) 261/72, 28 százalék

5. Borbély Ádám (FTC) 212/63, 30 százalék

6. Holló Balázs (Csurgó) 185/55, 30 százalék

7. Rodrigo Corrales (Veszprém) 175/56, 32 százalék

8. Pallag Péter (Dabas) 188/54, 29 százalék

9. Marczika Barnabás (Eger) 177/53, 30 százalék

10. Ágoston Áron (Eger) 174/50, 29 százalék