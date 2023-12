– Mikor tudatosult önben vagy tisztult le az érzés, hogy mit vitt véghez?

– Igazán akkor, amikor a vb befejeződött, megnéztük a záróműsort, összejöttünk ismerősökkel, majd pedig később, a közönségtalálkozók alkalmával. Ezek mindegyikén nagy szeretettel fogadtak, éreztem, hogy törődtek velem, figyeltek rám. Akkor gondoltam, hogy ez tényleg olyan volt, amiért nagyon megküzdöttem, és mások is látják, mit tettem le az asztalra, hogy ott lehessek a vb-n – válaszolta a 110 méteres gátfutásban 13.77 másodperces idővel az előfutamban búcsúzott Szeles Bálint.

– Meddig tartott az emelkedett hangulat?

– Szerencsére most is tart, bár nem olyan sűrű programokkal, mint néhány hónappal korában. Az eufórikus érzés akkor esik visszább, amikor elkezdjük az újabb évre az alapozást. Onnantól jönnek a nagyon kemény edzések, és már nem a múltban kell élni, hanem a jövőre kell tekinteni, hiszen jövőre olimpiát rendeznek, és azon is szeretnék részt venni.

– Az újabb nagy feladat adott, most ezt a lécet, illetve gátat kell megugrani. Milyen út vezet Párizsba?

– A felkészülésben szerencsére jól haladunk, a jövő évi első versenyem január 20-án lesz Dortmundban, egy héttel később pedig Franciaországban állok rajthoz. Ezek már pontszerző-viadalok, amelyeken nagyon oda kell tenni magam, hogy minél többször stabil, jó eredményt érjek el, és akkor meg lehet esélye, hogy az olimpiára menjek. Az idei évről hiába vannak jó pontjaim, ezek már nem számítanak bele az ötkarikás kvalifikációba.

Szeles Bálint nagy szeretetet érez a város iránt Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A fennálló egyéni csúcsot 13.58 másodperc jelenti. Hol, miben lehet még fejlődni, mennyit képes javulni?

– Évek óta azt érzem, hogy „maxot” futok, amitől már jobbat nem tudok. Ezt nagyjából a 13.95 másodperces idő óta gondolom. Aztán íme a példa, hogy mégis lehet még rajta javítani. Úgy vélem, tizedeket képes vagyok faragni. Ha nem is leszek új országos csúcstartó, vagy olimpiai érmes, de van még bennem jobb eredmény. Abban reménykedek, hogy az elvégzett edzésmunka ebbe az irányba visz el.

– „Csak” az edzésmunka elegendő? Ugye sejti mire célzok...

– Ha a meg nem engedett eszközökre, egész konkrétan a doppingra gondol, akkor ez nálam teljesen kizárt, mert nagyon elítélem a használatát. Másrészt pedig – teljesen különböző okból – az egyik vesémet már elveszítettem. Akkor az életem forgott kockán, így amennyiben doppingolnék, a másik vesém is tönkremenne, amit végképp nem kockáztathatok meg.

– A pihenés viszont nem kockázat, sőt, szinte kötelező, különösen egy ilyen esztendő után. Mennyi ideje jutott vagy mennyi időt kapott a teljes kikapcsolódásra?

– Minden évben két hét pihenőt kapok, ez most is megvolt. A barátnőmmel szerencsére eljutottunk egy kicsit nyaralni, noha ismert, hogy a nyaralás igazából soha nem a pihenésről, hanem a felfedezésről szól. Elmegyünk, körbejárjuk, körbesétáljuk, megnézzük azt, amit csak lehet. Vagyis klasszikus értelemben nem álltam le teljesen, de mivel nem sporttal foglalkoztam, hanem minden mással, így ez segítette a töltődést.