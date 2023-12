Azért a mostani keretünk is messze a legfiatalabb az NB III.-ban, ahogyan az éves költségvetésünk is.

Ezért is szeretnénk egy találkozót a képviselőkkel, mert nyilvánvalóan nem láthatnak mindent át, és ezért szeretnénk felvázolni nekik a lehetséges következményeket. Mert azt értjük, hogy egy utolsó helyezett csapatot nem szívesen támogatnak, de itt most nem az elkövetkező fél évről van csak szó, hanem nagyon hosszú távú következményekről, hiszen az utánpótlásedző minek neveljen sportolókat az egyesület számára, ha ezek a játékosok akár a környékbeli településeken is nagyobb megbecsülést kaphatnak. Nem egyszerű ez, sajnos nekünk sem sikerült tőkeerős támogatót találni a versenyeztetéshez, de ezt már nyáron is tudtuk, ez nem új keletű probléma a vidék labdarúgásában. Tudtuk, hogy a fő támogató a város, ha ez a támogatás megbicsaklik, akkor nemcsak a szezon, hanem az egész folytatás is veszélybe kerülhet. Itt tartunk most – fogalmazott Kozma Zsolt.