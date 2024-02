Segítőkész közösség

– A húsz területi/vármegyei igazgató között szoros a munkakapcsolat – közölte Lovász Tamás István. – Valamennyi felmerülő gondot és problémát meg tudunk egymással beszélni, ami azért is fontos, mert ennek az összetartó, egymásért kiálló közösségnek a tagjai ugyanolyan projektejet vezényelnek szűkebb hazájukban. Farkas Ádám ebbe a körbe került be, a kollégákkal történő talákozásra pedig február 14-én lesz esedékes. Ádám munkáját ebben a hónapban személyesen, közvetlenül is segítem, ám márciusról ez megszűnik, hozzátéve: ahogy rám, a többi igazgatóra is bátran támaszkodhat.