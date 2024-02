– Az első fordulóban 96, a másodikban 132, a záró eseményen 110 indulót regisztráltunk – osztotta meg a házigazda Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület elnöke, Fekete Zoltán. – Utóbbi köszönhető talán az időjárásnak, hiszen sáros, felázott talajú terep fogadta a vesrenyzőket. A legkisebbekre ezúttal is 2,5 kilométeres, míg a 10 év fölöttiekre 5, 10 és 20 kilométeres táv várt. A verseny jobbára erdei dózerutakon zajott, de akadt benne köves út is, az első fele emelkedett a régi dolomitbánya felé, aztán ereszkedett.

Fekete a mezőnyről elárulta, főként a környező településekről érkeztek versenyzők, de Miskolcról, Gyuláról is jöttek futók. A legfiatalabb 2018-as születésű, míg a legidősebb 80 éves volt. Az eseményen bárki indulhatott, akadtak tájékozódási futók, terepfutók, kerékpárosok is, és a gyerekektől szülők is kedvet kaptak a mozgáshoz.