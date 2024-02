Ahogy a Miskolcon rendezett A-csoportban, úgy a másik három, négyfős kvintettben is a 2001-ben, vagy később született játékosok szerepelhettek és szerepelhetnek a folytatásban is a csapatokban. Újítás a korábbiakhoz képest, hogy a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában is 25 méteres pályán mérkőztek a résztvevők egymással. Az egriek előbb a Debreceni VSE ellen tízgólos különbséggel győztek, majd a ferencvárosiakat múlták felül. Noha a miskolciakkal szemben alulmaradt a gárda, a jobb gólkülönbség második helyet, ezzel együtt továbbjutást jelentett a mieinknek.

Az egriek eredményei:

Debreceni VSE–Tigra-ZF-Eger 9–19 (2–2, 2–6, 1–4, 4–7)

Az egri góldobók: Gólya 4, Biros S., Spitz, Dóczi 3–3, Molnár G., Sudár 2–2, Sári, Mészáros 1–1.

Tigra-ZF-Eger–FTC 15–10 (4–3, 3–5, 4–2, 4–0)

Az egri góldobók: Dóczi 4, Spitz, Sári 3–3, Biros S., Sudár 2–2, Domokos 1.

Tigra-ZF-Eger–Miskolci VLC 7–12 (2–6, 1–3, 3–1, 1–2)

Az egri góldobók: Dóczi, Molnár G., Spitz 2–2, Biros S. 1.

További eredmények:

FTC–Miskolci VLC 14–13

Miskolci VLC–Debreceni VSE 21–7

FTC–Debreceni VSE 18–9

– Tudomásul kell vennünk, hogy két ilyen jó csapat ellen, mint az FTC és a Miskolc, két nap alatt még nem tudunk eredményesek lenni. A mi csapatunk fiatalabb, mint a miskolciaké, és kijött a fizikai erő fölénye is. Elkeserednünk nem kell, hiszen továbbjutottunk, és az megállapítható, hogy jó úton járunk – mondta az egriek edzője, Tóth Kálmán a klub honlapjának.

Az EVK az alábbi kerettel képviseltette magát a selejtezőn: Borbély Sándor, Domokos Dániel, Biros Samu, Sári András Mátyás, Sudár Olivér Attila, Tomozi Kálmán, Mészáros Bálint, Spitz Márk, Gólya Noel, Bukta Milán, Dóczi Márton, Molnár Gergely, Tóth Benedek Kálmán, Gulyás Balázs.

Az A-csoport végeredménye: 1. Miskolci VLC (46–28) 6 pont

2. Tigra-ZF Eger (41–31) 6

3. FTC (42–37) 6

4. Debreceni VSE (25–58) 0

A legjobb nyolc mezőnye: Tigra-ZF-Eger, Miskolci VLC, Szegedi VS, Szolnoki Dózsa,Vasas SC, BVSC-Zugló, Budapesti Honvéd SE

UVSE.