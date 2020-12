Elképesztő: többmilliós pénzmosásba keveredett egy férfi Heves megyében

Pénzmosás ­miatt emelt vádat a Heves ­Megyei Főügyészség. Az Egri Törvényszék november végén tartott volna ülést, ami a terhelt igazolt Covid-fertőzöttsége miatt nem volt megtartható.

Igen ritkán adatik meg, hogy pénzmosás büntette miatt folytasson eljárást megyénk valamelyik bírósága. Ennek az ügynek is meghatározóan külföldi – német, kínai, maláj és szlovákiai – szálai vannak, ám az eljárás során ismeretlenként maradt csaló megyénk területén ült az előtt a számítógép előtt, amellyel a bűncselekményt elkövették.

A vádlott F. M. I. terhére azt rója a főügyészség, hogy egy Szlovákiában nyitott bankszámlára csalással utaltatott pénzből különféle összegeket felvett több mint 5,26 millió forint összértékben. A vádhatóság szerint 2016. június 9-én pénztári készpénzkifizetés útján tízezer eurót, másnap további 4400 eurót, majd június 13-án – bankkártyájával, két részletben – további 2500 eurót vett fel a terhelt. Tette ezt úgy, hogy a csalási cselekmény elkövetésében nem vett részt, azonban tisztában volt azzal, hogy az általa ismeretlen elkövető(k) rendelkezésére bocsátott bankszámlára érkező összegek büntetendő cselekményből származnak.

Ami magát a csalást illeti: két, Németországban bejegyzett, egymással 2014 és 2016 között üzleti kapcsolatban álló cég előbb oly módon rendelt cérnát egy kínai üzleti partnertől, hogy a rendelést előre kifizették, a megrendelt terméket pedig rendben leszállították a kínaiak. A 2016. május 24-i újabb két árurendelés viszont már eltért ettől a metódustól. Közvetítő cég segítségével megegyezés született ugyanis a kínai céggel, hogy 30 százalék előleget fizetnek a megrendelt árukra. A felek előlegként 4.357,94 euró átutalásában állapodtak meg.

Az ügymenet során a közvetítő cég e-mail-levelezését ismeretlen személy feltörte. Az előleg összegének megszerzését célozva, a megrendelő képviselőjét megtévesztve a társaság e-mail-címéről egy olyan tartamú proforma számlát küldött az ismeretlen, ami szerint a kínai szállítónak egy szlovák banknál vezetett – és F. M. I. vádlott által az elkövetők számára megadott – számlaszámára kell az előleget teljesíteni. Az ismeretlen tettes által feltört e-mail-címen folytak további egyeztetések. A sértett képviselőjét megtévesztő személy megerősítette, hogy a kínai cégnek több számlája van külföldön. Ezt követően a német megrendelő a megadott bankszámlaszámra utalta az előleget.

A németországi sértetthez hasonlóan járt egy magyarországi székhellyel működő, hidegburkolat-exporttal, -importtal foglalkozó kft. is. A cégnek egyebek között egy maláj üzleti partnere volt a 2010-es évektől. Az ismeretlen elkövető 2016. június 6-át megelőzően (meg nem határozható módon) feltörte a maláj cég egyik alkalmazottjának e-mail-fiókját, s így hozzáfért a teljes üzleti levelezésükhöz. Tudomása volt így a kft. elektronikus úton történt rendeléséről, ami két konténer polírozott padlólapra vonatkozott. Itt egy névleg hongkongi bankot iktatott be a csaló, ám a számlaszám ugyanaz a szlovákiai bankban vezetett volt, mint a német ügyben. Ezt is a büntetőper vádlottja bocsátotta a csaló rendelkezésére. Az átutalt összeg meghaladta a négymillió forintot.

Érdekes szál lehet az is, hogy a szlovák banknál vezetett számla tulajdonosa egyébként egy magyar kft. volt. A vádirat szerint a bankszámlát 2015. február 26-án nyitotta a cég akkori tulajdonosa és egyben ügyvezetője, a terhelt felesége, F. M. I.-né. A számlához rajta kívül csupán férje, a társaság korábbi tulajdonosa és tagja, maga a vádlott rendelkezett hozzáféréssel.