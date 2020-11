A klímaváltozás hatásairól szóltak Egerben

A klímaváltozás témakörében tartottak előadásokat a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként az Eszterházy Károly Egyetemen.

A keddi programon plenáris előadást tartott dr. Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár is, aki a 2021 utáni klímapolitika helyzetét is vázolta. Az előadók kifejezetten földtudományos szempontból közelítették meg a klímaváltozás jelenségét. Szóltak a tájhasználat és klímaváltozás összefüggéséről, meteorológiai, terület- és településfejlesztési problémákról, illetve ezek lehetséges megoldásairól is.

Gazdaságra, környezetre, kultúrára, emberi egészségre is kihatással lévő gond a klímaváltozás, s remélem, még nem késtünk el, ha megfelelő stratégiák alkotásával nézünk a következő évtized elé – fogalmazott a dr. Patkós Csaba, a Földrajz- és Környezettudományi Intézet igazgatója az előadássorozat előtt. Mint mondta, bár a vírushelyzet is kihívások elé állítja az embereket, hosszabb távú problémát a klímaváltozás és hatásai jelentik.

Dr. Botos Barbara előadásában hangsúlyozta, rendkívül aktuális kérdésekről van szó, melyek mindenki életét befolyásolják. Vállalás, hogy 2050-re az Európai Unió tagállamai klímasemlegesek legyenek. Ehhez lépéseket kell tenni, hogy megszűnjön az üvegházhatású gázok kibocsátása, s a gazdaság növekedése ne legyen energiaforrás-függő. Szólt arról is, hogy Magyarország jól áll az előbbi tekintetében: míg az Európai Unió átlagosan huszonöt százalékkal csökkentette kibocsátását 2020-ra, hazánk 33 százalékkal. Cél, hogy 2050-re ez a szám 95 százalék legyen.