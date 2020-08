Az Egri Diabétesz Egyesület mindent megtesz a cukorbetegekért

Az egyesületek sincsenek egyszerű helyzetben, sok helyen a járványidőszak ­miatt nem tudtak összejöveteleket tartani. Az Egri Diabétesz Egyesület ez idő alatt is mindent megtett a tagjaiért, és újult erővel vágnak neki a programok szervezésébe.

Sok program elmaradt – az Egri Diabétesz Egyesület több rendezvénye is – a veszélyhelyzet miatt, de ez idő alatt sem hagyták cserben a betegeket.

– Januárban elkezdődött a havi egyszeri betegoktató foglalkozásunk, ahol orvosok tanítják a betegeket. Februárban megtartottuk a közgyűlésünket, március 7-én a nőnapi rendezvényünket. Áprilisban és májusban azonban már nem lehetett összejöveteleket tartani, ezért online oktatással készültünk, és az online térben találkozni is tudtunk. A tanácsadó irodában egyesével tudtuk a betegeket fogadni ezen időszak alatt, ha már nagy szükségük volt rá – számolt be a járvány alatti időszakról Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke.

A pandémiás időszak alatt elért eredményekről az egylet elnöke elmondta, hogy nagy előrelépés volt a cukorbetegek számára, hogy a vércukorszint méréséhez használt tesztcsíkokat felírták e-receptre anélkül, hogy a betegeknek be kelljen bemenni a szakorvosi rendelőbe.

– Az erre vonatkozó javaslatot a Magyar Diabetes Társaság és a betegszervezetek együtt terjesztették az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárhoz, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárához és Nyitra Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, egyben Eger és térsége országgyűlési képviselőjéhez fordultak segítségül. Rövid idő alatt sikerült elintézni, hogy a gyógyászati segédeszközöket e-receptre is fel lehessen íratni – részletezte. Hozzátette, ez annyira sikeres volt, hogy még most is sokan online rendelésen veszik igénybe a gondozást és e-recept segítségével felíratják a tesztcsíkokat.

A veszélyhelyzet elmúltával számos programmal készülnek, ezekről is részletesen beszámolt az egyesület elnöke. Mint elmondta, egyesével lehetőség volt a veszélyhelyzet alatt is lábvizsgálatot tartani, azonban most már csoportosan szervezik ezeket, augusztus 8-án lesz a következő időpont a tanácsadó irodájában délelőtt fél 12-től. Jakabné Jakab Katalin elmondta, idén is szerveznek tábort augusztus 19-től fiataloknak, akik nemcsak a környékről érkeznek, hanem egész Kelet-Magyarországról. – A Jónak lenni jó adománygyűjtő programban a cukorbetegek táboroztatására gyűjtöttek 2018-ban, és a mi egyesületünk is becsatlakozott ebbe. Az ekkor összegyűlt pénzből tavaly és idén is nívósabb tábort tudunk megvalósítani – számolt be. Hozzátette, hogy augusztus 21-én Hevesi Tamás lesz a tábor vendége, s a programra az egyesületi tagokat szívesen látjuk a Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban délután kettő órától.

A Cukorbeteg Találkozót is Egerben szervezik szeptember 19–20-án Eger ünnepéhez kapcsolódóan, az ország szinte minden részéből vannak jelentkezők.

Az egyesület október ­22–23-án a Dunakanyarba utazik az Esztergomi Diabétesz Klub meghívására.

– Folyamatosan dolgozunk és próbáljuk a lehetőségeket a legeslegjobban a betegek javára fordítani – fogalmazott Jakabné Jakab Katalin.