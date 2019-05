Az ügyészség szerint mégis nyomozni kell a büdösség ügyében

Miközben az ­önkormányzat megfellebbezte a rendőrség bűzügyben végzett nyomozásának megszüntetését, lehet, hogy ismeretlenek illegálisan a csapadékvízrendszerbe vezetik a szennyvizet.

Az önkormányzat vezetése megfellebbezte a rendőrség döntését, ami szerint a nyomozóhatóság a környezetszennyezés ügyében bűntény hiányában megszüntette a nyomozást. Ezt Horváth Richárd polgármester ­jelentette be, hozzátéve: az ügyészség hatályon kívül helyezte a korábbi döntést, folytatódik a nyomozás.

– Olyan veszélyes anyagról van szó, ami tartalmaz nehézfémet és szerves anyagot, s némely összetevője a megengedett határértéket háromszázszorosan túllépi. Remélem, a hatóság megtalálja a felelősöket és a hatvaniak biztonságban érezhetik magukat – jelentette ki Horváth Richárd.

A történtek előzménye, hogy tavaly augusztusban Hatvan és Lőrinci határában, a Zagyva-híd és a 21-es főút közötti területen olajos állagú, szúrós szagú massza jelent meg a termőföld egy részén. A hatóságok elkezdték a vizsgálatokat. Az itt tevékenykedő cég, a Hunviron képviselője úgy nyilatkozott: az anyag nem a telephelyükről származik. Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított, ám ezt idén május elején megszüntették. Ezt a döntés fellebbezte meg most az önkormányzat.

A városban a jó idő beállta óta ismét érezni azt a fura, olykor fekáliára, máskor a gázolaj szagára, olykor vegyszerekre emlékeztető bűzt, amely évek óta megkeseríti a környéken élők mindennapjait. Ám eddig egyetlen, a jelenség megszüntetésére irányuló lépés sem hozta meg a remélt eredményt. Tavaly májusban civil kezdeményezésre főtéri tiltakozást tartottak, szeptemberben az önkormányzat vezetése fórumot szervezett, majd a városvédők aláírásokat is gyűjtöttek. A nyolcezer szignót tartalmazó íveket benyújtották a megyei főügyészégen követelésük nyomatékosítása érdekében, s a település illetékesei bűzcsapdákat is kihelyeztek, a jelek szerint mindhiába.

Illegális szennyvíz jutott be a csapadékelvezető rendszerbe?

A bűzügyben új fejlemény, hogy Bíró József önkormányzati képviselő a legutóbbi tanácskozáson közölte a városvezetéssel: úgy tudja, hogy a Ratkó József és a Gódor Kálmán út környékéről bejelentés érkezett: bűzös folyadékot találtak a csatornában. Ellenőrzés is indult. Az ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint felvetésére a polgármesteri hivatal műszaki és városfejlesztési irodavezetője azt felelte: tudomásuk van a történtekről, ezért felvették a kapcsolatot a vízművel. Az elsődleges megállapítás szerint illegális szennyvízbekötés történhetett a csapadékvíz-hálózatban, ezért folytatják a vizsgálatot. Lapunk értesülése szerint a csapadékvíz-hálózatból nemcsak szennyvízszag árad, hanem időnként vegyszerbűzt is lehet érezni, nemcsak az említett utcákban, hanem a város más részein, így – a bűzellenes internetes közösség bejegyzései alapján – a Bajza gimnázium közelében lévő Petőfi utcában is.