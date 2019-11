Felkészült a télre az Egererdő, elegendő tűzifával várják a megrendelőket

A Heol kérdésére, mi szerint van-e elegendő kitermelt tűzifa azok számára, akik mostanság szeretnének vásárolni, Zay Zsolt, az Egererdő Zrt. kereskedelmi osztályvezetője elmondta: felkészültek a télre, minden erdészeti egységüknél, illetve a tűzifaudvaraikon elegendő készlettel várják a vásárlókat.

– Várakozási idő gyakorlatilag nincs. A faanyag azonnal rendelkezésre áll, tehát aki saját fuvarozóval rendelkezik, az akár azonnal tud szállítani. Aki a fuvarozásban kér tőlünk segítséget, annak egy-három napot kell várnia a szállítmányozók leterheltsége miatt. Az erdőről történő szállítást esetlegesen az időjárás tudja hátráltatni. A tűzifaudvarainkon azonban a kiszolgálás (a hétvégét kivéve) – folyamatos – mondta az osztályvezető.

A beszerzés részleteiről megtudtuk, hogy a hengeres tűzifa esetében a megrendelés a hét erdészeti egységüknél történik, a darabolt vagy a hasított-darabolt tűzifát pedig a tűzifaudvarjaikon lehet közvetlen megrendelni. Az elérhetőségeiket a vevők a www.egererdo.hu webcím tűzifarészénél találják meg. Árban nincs változás, az idei tarifák azonosak a tavalyival.

– A termelések még jelenleg is folynak. November első hetének végéig idén a hatóságok által engedélyezett éves mennyiség közel nyolcvanöt százalékát termeltük ki. Ez megközelítően 170 ezer köbméter, ami minden választékot magában foglal – közölte Zay Zsolt.

Rákérdeztünk a falopásokra is. Az osztályvezető elmondta, hogy a 2017 óta folyamatosan szigorodó szállítmányozással kapcsolatos előírások (EKÁER, EU-TR, új szállítójegy) hatására a falopások drasztikusan csökkennek. De nagymértékben csökkentette azokat a szociális tűzifaprogram is.

– Kollégáink a rendőrséggel, polgárőrséggel, illetve biztonsági szolgálatok segítségével rendszeresen tartanak ellenőrzéseket mind a fakitermelés, mind a szállítmányozás területén. Sőt a technika segítségével is, ami erdőkbe véletlenszerűen kirakott kamerákat jelent – tette hozzá az osztályvezető, aki kérdésünkre azt mondta, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő települések, falvak környékén fordulnak elő nagyobb számban tolvajlások.

Megfogyatkoztak a fával seftelők

Egy, a megyeszékhely közelében lévő településen él családjával Péter. Nem állnak túl jól anyagilag, ezért a tűzifát évről évre az utolsó utáni pillanatban szerzik be. Tapasztalatai szerint már tavaly télen se nagyon lehetett beszerezni fát olyanoktól, akik korábban ezzel sefteltek. Azt is érzékelte, hogy a város területén is egyre kevesebb helyen árusítanak konyhakész terméket mindenféle kereskedők. Gyakorlatilag csak az erdőgazdaság és vagy két felnémeti kereskedés kínál tűzrevalót. Előnye is van ennek: amíg sok volt az árus, legtöbbjük le is húzta a vevőt. Különösen igaz volt ez úgy 4-5 évvel ezelőtt. Ennek most vége. Drágább ugyan a fa, de nem kell attól tartani a vevőnek, hogy jól becsapják – vélekedett Péter.