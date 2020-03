Jelentős beruházás zajlik a sarudi parton

Komplex szabadtéri rekreációs és pihenő partot hoznak létre a Tisza-tó egyik legszebb partszakaszán. Kücsön Gyula, az Élmény­falu létrehozója a részletekről számolt be.

– Pár hete még arról beszéltünk, hogy minden eddiginél több és komolyabb beruházással készül Sarud és az Élményfalu az idei idegenforgalmi szezonra. Bár ma már kicsit másképp fogalmaznánk, de a beruházások amíg lehet, zajlanak, igyekszünk minden elkezdett feladatot befejezni, még akkor is, ha várhatóan a legrosszabb idegenforgalmi szezonunk előtt állunk. Bízunk a gyors lefolyású, jól kontrollált, enyhe járványban – fogalmazott Kücsön Gyula, az Élményfalu létrehozója.

Hol találkozhat a faluban sétáló az Élményfalu vagy az önkormányzat beruházásaival? Elmondta, a tavaly megkezdett strandfejlesztési projektjük az egyik leglátványosabb fejlesztés most a KalandParton.

– Megújul és kibővül a homokos partunk. Az eddigi jutazsákok eltűnnek onnan, és helyette a part teljes hosszában akácfaoszlopos védelmet építünk. A közműveket átvezetjük a gátkoronán a mentetlen oldalba is, így a jövőben zavartalan lesz a közműhálózatok működése, hiszen mindegyik a föld alá került. A webkamerát pedig a helyi meteorológiai állomás, a Fröccsterasz épületére szerelik fel. Akácfatámfalas megerősítést kapott a Kalandpart Beach Sport területe, megújul a vízimentő-, és befejeződik a vízisportbázis fejlesztése is – ismertette.

Elkészül egy új móló is, amely rendezvénytérként szolgál majd, s képes lesz fogadni a Sarudra érkező nyaralóhajókat.

– Két webkamerán lehet benézni hozzánk és újra működik majd Sarud saját mini meteorológiai állomása – magyarázta Kücsön Gyula. Hangsúlyozta, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Strandfejlesztési programjának részeként két új vizesblokkal bővülnek a szociális helyiségek, s két baba-mama házikó és pihenőszoba is lesz.

– A Sarudi-medence nyílt vízfelülete mellett zajlanak a napokban a Tisza-tó új klubkikötőjének, a S.Port Sarudnak a partvédelmi munkálatai. A területen egy vitorlásbázis és sporthajós kikötő létrehozása a cél. A bázison kialakítunk egy úszóműves kikötőt, egy sólyapályát, a vendégeknek igényes mobil szálláshelyeket biztosítanánk, vendéglátó egységekkel szolgálnánk ki őket, s arra is készülünk, hogy megállhassanak és parkolhassanak itt a nyaralóhajók, ha elindul a túrahajó-forgalom. Arra is alkalmassá szeretnénk tenni a kikötőt, hogy az Óhalászon megvalósuló fejlesztés egyik kiszolgáló pontja is legyen. Tervezünk ide hajósboltot, gépjármű- és sporteszközkölcsönzőt is. Az S.Port azonban leginkább egy kishajósvitorlás-kikötő szeretne lenni, s remélhetőleg már júniusban fogadhatja vendégeit – jelentette ki.

A strandon zajló munkák egy része az MTÜ Strandfejlesztési programban valósul meg. Az erre kapott önkormányzati támogatás összege 128 millió forint, a többi fejlesztés anyagi hátterét az Élményfalu saját forrásból biztosította.