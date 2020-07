Korszerűsítik az egri ivóvízhálózatot, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani

A közlekedőket ­érinti, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. csütörtökön megkezdi a Szarvas téren ­lévő ivóvízhálózati meghibásodás javítását – adta hírül Bárdos Zsolt üzemvezető főmérnök.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a körforgalom Almagyar utcai kihajtóját lezárják. Az Almagyar és Kossuth utcákat a Szarvas tér irányából a Kertész utca, a Petőfi tér, a Gólya utca s az Almagyar köz felé közelíthetik meg.

Változik a helyi és helyközi buszjáratok útvonala is. A Volánbusz közölte, az autóbusz-állomás felé közlekedő 5-ös, 5A-s és 8-as helyi járatok a Hadnagy úton és a Deák Ferenc utcán közlekednek, a távolsági buszok is ezen az útvonalon járnak, és kimarad két megállójuk. A munkálatokat várhatóan augusztus 6-án fejezik be.