Levágott fület is találtak az Érsekkert közelében

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. JULIUS 19.

Asphalt ügyünk.

Városi képviselőtestületünk ama elhatározása folytán, hogy áldozatkész ház és telek tulajdonosainknak kik házuk előtt asphalt burkolatot készitettek egy hosszabb időre szóló 40-50 évi amortizátiós kölcsönt szerez. Ujabban többen elhatározták, hogy házaik előtt asphalt járdát csináltatnak. Bárha azon utcákon is kiépitődne hol az össze köttetés a háztulajdonosok alig érthető csökönyössége miatt szakadt félbe. Heves megye több városában készül asphalt járda, melyről több megyei lap kiszámitás alapján állitja, hogy a deszka járdánál sokkal olcsóbb. De vannak ellene is, mert nem a Hazai Asphalt Ipar Részvény Társaság-gal csináltatták. Heveshez hasonlóan Füreden is a Neushatel Asphalt Társaság készitette az asphaltot, és ezért egy adózó aláirásával egy kirohanás jelent meg a Hazai Asphalt Társaság mellett. (…) Egy pénzintézet sem fog azonban összeköttetésbe lépni oly társasággal a melynek mérlege oly tetemes veszteséget mutat. A Hazai Aszfaltipar Részvénytársaság mérlege 935.000 korona alaptőke mellett 511.226 korona 13 fillér veszteséget tüntet fel.

EGER. HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1865. MÁRCZIUS 15-ÉN.

Néhány szó az Egerben felállitandó kép- és régiségtár ügyében.

Örömmel tölté el lelkemet e lapokban olvasott azon lelkes felszólalás, hogy Egerben egy képcsarnokot, s régiségek gyüjteményét, szóval muzeumot alapitsunk.

(…) Egy muzeum felállitásának eszméje, vágya régen élt már sokunknak keblében, de hasonló volt az egy alvó ember szép álmához, míg a tisztelt felszólaló úr által e szunnyadó eszme életre ébresztetvén, az nem álom többé, hanem egy fölébredt öntudatú ember éber gondolata…, a férfias lélek által megérlelt s helyesnek talált eszmét pedig, kell, hogy tettek is kövessék. És mi állnak utjában annak, hogy az egri muzeum szép eszméjét megvalósitsuk? Semmi – van köztünk a szép és jó iránt elég jóakarat, a tudományok iránti hajlam – ne legyünk szerények bevallani, van szellemi képesség, és csak akarnunk kell, lehet és lesz anyagi hozzájárulás, segélyezés is.

Eger hazánknak azon városa, mely helyrajzi fekvésénél fogva élénk kereskedelemre nem, hanem a tudományok és nevelés előmozditására leginkább hivatva van. (…)

A halhatatlan emlékü Eszterházy által épittetett lyceumban birunk oly helyiséget, melynek termei a tudományok minden ágának megfelelően épittetvén, csak használatbavételre várnak.

(…) A körülmények most annyiban igen kedvezők, hogy városunkban tartózkodik derék hazánkfia P. F. úr, kinek birtokában jeles régiséggyüjtemény van, jutányosan megszerezhető. Itt van Egerben I. R. úr, birtokában egy jeles csigagyüjtemény, illő áron ez is megszerezhető. D. J. úr gazdag pénzgyüjteményével a lyceum e nemü gyüjteménye csere által tökéletes gyüjteménnyé alakitható, s hiszem, hogy az egri numismatica rendezéséhez e szakbeli alapos tudományával szivesen járulni fog. Van Egerben egy polgártársunk birtokában érdekes ásvány-, egy másiknak gazdag rovargyüjtemény, melyek ha megszerezhetők nem lennének is, anyagot, alkalmat szolgáltatnának a lyceum ily gyüjteményének csere utjáni gyarapitására, kiegészitésére.

FRICI. HUMORISTIKUS HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1876. APRIL 2.

Rendőri hirek.

– Az érsekkert közelében rendészeti közegeink egy levágott fület találtak. Vajjon kié lehet? Bizonyosan nem Baruminié, mert az ő fülei még teljes épségben megvannak.

– A veszett kutyák annyira elszaporodtak, hogy tegnap is tett jelentést egy nem praktizáló marha-orvos, ki az egészségügyi tanácsnak is tagja, miszerint több veszett kutyát fedezett fel, a mint azok a patakban a vizet mohón itták. E symptomák kétségtelenek, s hogy nevezett kutyák csakugyan veszettek voltak, az világos, mert tudva levő, hogy a veszett kutya épen úgy szereti a vizet, mint a kápolnai kántor. A rendőrség azt ajánlja, a férfiak bottal legyenek ellenök felfegyverkezve. A nők részére óvintézkedésekről nem gondoskodik, azokat meg védi a viselt fodros szoknya, a tunika. Éljen az egészségügyi tanács bölcs tagja!