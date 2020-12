Minden erejükkel küzdenek a vírussal a Heves megyei idősotthonok

A Pétervásárai járásban négy idősotthon található, Parádon, Bükkszenterzsébeten, Pétervásárán, Tarnaleleszen. Az intézményekben folyamatos a küzdelem a járványhelyzetben. Sajnos, áldozatok is vannak.

Hivatalosan meg nem erősített információink szerint az állami szociális intézmények közül a parádiban és a bélapátfalviban a legnagyobb a veszteség. Itt a gondozottak és ápolóik nagy része is fertőződött vírussal, magas a halálozás aránya is.

Az önkormányzati gondozóhelyekről konkrét ismertetőket kaptunk.

Bükkszenterzsébeten idén tavasszal nyílt meg az önkormányzati új idősotthon, ahol harmincöt szépkorúról gondoskodnak. Ortó Szilárd polgármester a napokban tette közzé közösségi oldalán az eddigi tapasztalatokat. Hozzájárult ahhoz, hogy gondolatai lapunkban is megjelenhessenek.

Bejegyzésében Ortó Szilárd ezt írja: „… amikor a tavaszi korlátozó intézkedések hallatán a vírus kapcsán több szkeptikus, mint vírus­hívő emberrel találkoztam, álmomban sem gondoltam volna, hogy őszre a Covid beköltözik hozzánk. Magam is kétkedve és ellenállva fogadtam a híreket. Ma el kell, hogy mondjam, a betegség megmutatta szörnyű arcát.

… Nyáron, betartva minden óvintézkedést, megnyitottuk az idősotthonunkat. Azonnal rengeteg jelentkező volt, s örömteli a sok helyi dolgozó és lakó jelenléte. … Aztán ősszel újabb szabályokat vezettünk be. Nem szeretem az értelmetlen intézkedéseket, de az idősek esetében én is a védekezés híve vagyok. Édesanyám is elmúlt 78 éves, igyekszem megvédeni, ha kell, magamtól is. A vírus azonban hozzánk is beférkőzött az idősotthonba és sajnos áldozatokat szedett. … Sajnos, azok a lakók, akik gyengék és betegek voltak, nem tudták győztesen megvívni utolsó csatájukat. Eddig négyen haltak meg, s a dolgozók közül is többen megbetegedtek, magas lázzal és köhögéssel. Ők a lehetőségekhez képest már jól vannak. Borzasztó érzés ezeket leírni, hiszen azok, akik néhány hónapja a megnyugvást keresték nálunk, most halottak. Ugyanakkor hiszem, hogy kötelességem beszámolni mindenről…”

A faluvezető ekképpen folytatja:

„Megtörtént mind a lakók, mind a dolgozók tesztelése. Nyolc lakó produkált pozitív tesztet. Őket összeköltöztettük és elkülönítettük a többiektől. Az ápolók közül – a korábbi öt beteg után – egy lett pozitív. Szerencsére tünetmentes, de azonnal elhagyta az otthont. Remélem, hamarosan visszatérhet dolgozni. … Mivel a katonaság által végzett fertőtlenítés csak olyan esetben lehetséges, ha az épületben mindenki negatív, ez most szóba sem jöhet. Ezért a múlt héten ózongenerátorokat vásároltunk, hogy magunk is elvégezhessük szobánként a sterilizálást. Az ápolók négyen maradtak. Melléjük azonnal vettünk fel egy segítő alkalmazottat. Ők most gyakorlatilag az intézményben élnek, s a takarítók is. Szkafanderben tizenkét órán át.

Ha valaki hősöket keres, nem kell messze menni!

Az önkormányzat még a tavasszal vásárolt teszteket, amikor még drága volt. Ezeket is használjuk, leteszteltük az óvoda, a konyha, a hivatal dolgozóit…A hivatalban a jegyző asszony és egy dolgozó is átesett a víruson. Ők már jól vannak. Nem tudom, tehettünk-e volna valamit, hogy megmentsük az otthonunkat. Borzasztó dilemma ez, higgyék el! Nem menti a helyzetet az sem, hogy az információim szerint a környéken a legtöbb otthon még rosszabb helyzetben van” – zárta mondandóját a község vezetője.

Pétervásárán a városi fenntartású idősotthonban több mint harminc gondozott él. A polgármester, Eged István arról számolt be lapunknak, hogy a múlt héten megtörtént a dolgozók szűrése. Egyelőre mind a bentlakók, mind a dolgozók tesztje negatív.

– Nagyon szigorú korlátozásokat vezettünk be az intézmény területén, talán ennek is köszönhető, hogy eddig nagyobb veszteség nélkül megúsztuk a járványidőszakot – jelentette ki. – A helyzet azonban napról napra változhat. Nem tehetünk mást, minthogy következetesen betartatjuk a szabályokat.