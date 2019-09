Nincs még nyelvvizsgád? Itt a segítség a volt egyetemistáknak!

Ilyen lehetőség a 2018-ban másodjára is elindított diplomamentő program, melyre azok a volt diákok pályázhattak nyelvoktatásuk finanszírozására, akik már államvizsgáztak és csak a nyelvvizsga hiányzik a diploma megszerzéséhez, erre 1160 pályázó kapott lehetőséget.

Most pedig a kormány újabb segítséget nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez. Minden felsőoktatási hallgató, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy azt szünetelteti, valamint aki felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában diplomát nem szerzett, a diploma megszerzése céljából kedvező feltételekkel, akár állami kamattámogatással is igénybe vehet nyelvtanulási hallgatói hitelt 2019. október 1-jétől. A nyelvtanulási diákhitel keretében egyösszegű kölcsön vehető fel, ennek legmagasabb összege 500 ezer forint – olvasható a diakhitel.hu-n.

Az Eszterházy Károly Egyetemen (EKE) érdeklődtünk, hogy az intézmény volt hallgatóinak mennyire okozott gondot a nyelvvizsga megszerzése.

Valkóné Révai Renátától, az EKE sajtóreferensétől megtudtuk, a végzett hallgatóknak körülbelül húsz százaléka nem rendelkezik nyelvvizsgával az abszolutórium teljesítésének időpontjában. Azon diákok, akik nyelvvizsga hiányában csak tanúsítványt vehetnek át az oklevélátadó ünnepségen biztosítanak lehetőséget: egy hatvanórás nyelvvizsga-előkészítő kurzuson vehetnek részt. Sokuk, a végzést követően pár nappal vagy héttel már be is tudja mutatni az érvényes nyelvvizsga-bizonyítványát, számukra az intézmény hatvan napon belül kiállítja az oklevelet.

Kiemelte, az egyetem hallgatóinak már tanulmányaik kezdetekor segítséget nyújtanak, ugyanis a frissen felvett diákok egy bemeneti nyelvi szintfelmérőt írnak. Ezen teszt alapján, tudásszintjüknek megfelelően ingyenes, csoportos nyelvi felkészítőn vehetnek részt, négy féléven keresztül, heti négy órában.

Érdeklődtünk volt egyetemistáknál is, hogy éltek-e a lehetőségekkel. Andrea a diplomamentő programhoz csatlakozott, ő az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán végzett még 2011-ben, azért szeretné már kezében tartani a diplomáját, hogy előrébb léphessen a munkahelyén.

Éva, az Eszterházy Károly Egyetem szociálpedagógia szakán végzett 2014-ben, ő úgy gondolja, egyelőre nincs szüksége a nyelvvizsgára. Jelenleg is dolgozik, igaz nem a szakmájában, de úgy látja, hogy a munkáltatóknak az is elég, ha látják, hogy egyetemre járt.

Az egyetemeknek is gond a szigorítás

A legújabb szabályozás alapján 2020-tól csak olyan diák nyerhet felvételt felsőoktatási intézménybe, aki valamilyen nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával vagy emelt szintű nyelvi érettségivel. Ez a szigorítás nemcsak a egyetemekre vagy főiskolákra készülőket érintheti kellemetlenül, hanem az intézményeket is. Az Oktatási Hivataltól kikért adatokból kiderül, a 2019/20-as tanévre felvett hallgatók 31 százaléka nem rendelkezik nyelvvizsgával, ez a szám az Eszterházy Károly Egyetemen még magasabb, itt a most felvett diákok ötven százaléka nem nyerne felvételt a következő tanévre a nyelvvizsga hiánya miatt.